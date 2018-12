Theater, Kabarett, Lesungen und ein Familienmusical

Von „Auch Engel lachen gerne“ in Baden bis „Jerry ist tot“ in Eibesthal

St. Pölten (OTS/NLK) - „Auch Engel lachen gerne“ heißt es heute, Mittwoch, 19. Dezember, ab 19.30 Uhr im Haus der Kunst in Baden, wo Peter Meissner aus seinen drei gleichnamigen Büchern heitere Geschichten vorträgt und dabei auch selbst zur Gitarre greift. Nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/868 00-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

Ebenfalls heute, Mittwoch, 19. Dezember, lässt Markus Hirtler als Ermi-Oma ab 19.30 Uhr in der Arena Nova in Wiener Neustadt mit seinem Kabarettabend „Wei(h)nachten im Altenheim“ den wichtigsten Tag im Jahr Revue passieren. Nähere Informationen und Karten bei der Arena Nova unter 02622/223 60-10, e-mail office @ arenanova.com und www.arenanova.com.

In der Bühne im Hof in St. Pölten steht heute, Mittwoch, 19., und morgen, Donnerstag, 20. Dezember, „Ein Fest des Lachens“ von und mit Heinz Marecek auf dem Spielplan. Die Lesung lustiger, absurder und auch richtig weihnachtlicher Geschichten beginnt jeweils um 19.30 Uhr. Nähere Informationen unter 02742/90 80 50, e-mail office @ buehneimhof.at und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/90 80 80-600 und e-mail karten @ buhneimhof.at.

Von morgen, Donnerstag, 20. Dezember, bis Sonntag, 20. Jänner 2019, steht im Kinder- und Jugendtheater THEO, TheaterOrt für junges Publikum, in Perchtoldsdorf Antoine de Saint-Exupérys Klassiker „Der kleine Prinz“ als Stück für die ganze Familie auf dem Programm; Regie führt Birgit Oswald. Spieltage: 20. und 21. Dezember jeweils ab 16 Uhr, 22. und 23. Dezember jeweils ab 11 und 16 Uhr, 24. Dezember ab 11 und 13.30 Uhr, ab Freitag, 4., bis Sonntag, 20. Jänner 2019, jeweils Freitag bis Sonntag ab 16 Uhr. Nähere Informationen unter http://bit.ly/DerkleinePrinz2018; Karten unter 01/866 83-400, e-mail info @ perchtoldsdorf.at und www.perchtoldsdorf.at/tickets/kiju.

Im Stadttheater der Bühne Baden wird am Samstag, 22., Sonntag, 23., und Mittwoch, 26. Dezember, jeweils ab 15 Uhr sowie zusätzlich am Sonntag, 23. Dezember, ab 10 Uhr das Familienmusical „Der Zauberlehrling“ von Robert Persché und Andreas Braunendal gespielt. Im Max-Reinhardt-Foyer wartet dann noch am Sonntag, 30. Dezember, ab 15 Uhr ein von Michael Lakner moderiertes Operettencafé mit Ulrike Beimpold. Nähere Informationen und Karten bei der Bühne Baden unter 02252/225 22, e-mail ticket @ buehnebaden.at und www.buehnebaden.at.

Schließlich bringt das Theater der Katholischen Jugend der Pfarre Eibesthal am Dienstag, 25. Jänner, ab 19 Uhr im Saal unter der Kirche von Eibesthal die Kriminalkomödie „Jerry ist tot“ von Stefan Schroeder zur Premiere. Der Erlös dient der Verwirklichung von Jugendprojekten; Folgetermine: 28. und 29. Dezember sowie 4. und 5. Jänner 2019 jeweils ab 19 Uhr bzw. 30. Dezember ab 17.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 0677/61 98 29 04 und www.theatereibesthal.at.

