CCC Schuhmode eröffnet größte Kroatien-Filiale

In der Hafenstadt Rijeka wird CCC am Donnerstag seine bisher größte Filiale in Kroatien eröffnen/Verkaufsflächen-Ausweitung auch in Österreich im Laufen

Rijeka/Graz (OTS) - Im Shoppingcenter Tower Centar in der Hafenstadt Rijeka auf der Halbinsel Istrien wird der internationale Schuhmode-Anbieter CCC am Donnerstag (20. 12.) seine bisher größte Filiale in Kroatien eröffnen, die 1.574m² umfasst. Die 25 CCC Familien-Schuhfachgeschäfte in Kroatien erreichen damit mehr als 16.000 m² Verkaufsfläche. Inzwischen geht auch in Österreich die Ausweitung der Verkaufsflächen weiter: Bereits in der Vorwoche wurde die CCC-Filiale im Shoppingcenter Mariandl in Krems um rund ein Drittel auf knapp 600 m² vergrößert und neu eröffnet.

„Hier im Tower Centar Rijeka haben wir vor etwas mehr als fünf Jahren, Mitte September 2013, das erste CCC Familien-Schuhfachgeschäft in Kroatien eröffnet, das damals etwas über 400 Quadratmeter groß war und vor knapp drei Jahren auf rund 600 m² erweitert wurde. Durch die nunmehrige Übersiedelung auf eine wesentliche größere Fläche im Tower Centar konnten wir die ursprüngliche Verkaufsfläche dieser ‚Premieren-Filiale‘ jetzt fast vervierfachen“, erklärte CCC-General Manager Mag. Gerald Zimmermann, der von Graz aus auch die slowenischen und kroatischen CCC-Tochtergesellschaften führt, anlässlich der Neueröffnung.

„Gleichzeitig können wir unser ebenso attraktives wie breites Sortiment an modischen Damen-, Herren- und Kinderschuhen sowie Taschen ab Donnerstag auf einer wunderschön gestalteten Verkaufsfläche nach dem neuen Shopdesign des Premium Concept-Store, dem modernsten Ladenbau-Konzept Europas, anbieten“, erläutert Mag. Gerald Zimmermann.

Nach der jüngsten Eröffnung einer mehr als 1.000 m² großen Filiale in Pula im November realisiere CCC seine Strategie der Eröffnung großflächiger Filialen konsequent weiter, um sein breites Sortiment umfassend darstellen zu können. Auch in Istrien sei CCC nunmehr sehr breit aufgestellt, so wie das zuvor schon in Dalmatien gelungen sei, sagte Zimmermann.

Die Konzernstrategie der Verkaufsflächen-Ausweitung werde auch in Österreich konsequent weiterverfolgt, weshalb bereits in der Vorwoche die CCC-Filiale im Kremser Shoppingcenter Mariandl um rund ein Drittel auf knapp 600 m² vergrößert wurde, so der General-Manager.

CCC betreibt seine derzeit 25 kroatischen Filialen in Zagreb (7), Split (3), Zadar (2), Osijek (2), Dubrovnik, Koprivnica, Pula, Rijeka, Samobor, Šibenik, Sisak, Slavonski Brod, Trogir, Varaždin und Vukovar.

CCC kommt in der Austria-Region momentan auf 49 Filialen in Österreich mit ca. 30.500 m² Verkaufsfläche, 14 in Slowenien (8.500 m²) und 25 in Kroatien mit mehr als 16.000 m² Verkaufsfläche. Damit gibt es in der CCC Austria-Region 88 CCC Familien-Schuhfachgeschäfte. In Österreich beschäftigt CCC mehr als 500 MitarbeiterInnen, in Slowenien rund 150 und in Kroatien ca. 250“, ergänzt CCC-General Manager Mag. Gerald Zimmermann.

CCC ist der größte Schuherzeuger Europas, der am schnellste wachsende Schuhmode-Anbieter des Kontinents und seit 2014 bereits größter in den CEE-Ländern. Die CCC-Aktien werden an der Warschauer Börse gehandelt.

Im ersten Halbjahr 2018 hat die Konzern-Holding CCC S.A. den Umsatz um 9,8 Prozent auf mehr als zwei Milliarden polnische Zloty gesteigert (ca. 471 Millionen Euro), im rasant wachsenden Online-Handel, der in 15 Ländern läuft, betrug das Wachstum im ersten Halbjahr 54,4 Prozent. Ende September 2018 betrieb CCC 1.181 Stores mit rund 683.000 m² Verkaufsfläche in 23 Ländern.

