Rotes Kreuz verteilt ORF-Friedenslicht aus Betlehem

Das Symbol des Friedens ist am 24. Dezember an vielen Rotkreuzstellen kostenlos abholbar

Wien (OTS) - Der Geist von Weihnachten erstrahlt am 24. Dezember beim Roten Kreuz. Entzündet in der Geburtsgrotte Jesu in Betlehem, wird das ORF-Friedenslicht nach Linz gebracht und dann von Hand zu Hand in ganz Österreich weitergegeben. Auch das Rote Kreuz beteiligt sich an dieser Tradition, die 1986 von ORF Oberösterreich ins Leben gerufen wurde.

Zu Weihnachten kann das Friedenslicht daher neben den ORF-Landesstudios auch an vielen Rotkreuz-Standorten abgeholt werden. Interessenten sollten dazu eine Laterne mitbringen.

„Weihnachten steht ganz im Zeichen des Friedens und der Mitmenschlichkeit. Diesen Geist sollten wir das ganze Jahr beibehalten“, sagt Rotkreuz-Präsident Gerald Schöpfer. „Not kennt keine Ferien. Mein besonderer Dank geht an alle Mitarbeiter und Freiwilligen, die auch während der Feiertage Dienste übernehmen, um anderen zu helfen. Ob in der Pflege und Betreuung, im Rettungsdienst oder bei der Unterstützung notleidender Menschen: Sie alle tragen zu einem friedlicheren und respektvolleren Zusammenleben bei“, sagt Schöpfer.

In Wien können Sie das ORF-Friedenslicht an folgenden Stellen abholen:

Blutspendezentrale des Österreichischen Roten Kreuzes:

Zeit: 24. Dezember 2018 von 08:00 bis 13:00 Uhr

Ort: Blutspendezentrale, Wiedner Hauptstraße 32, 1040 Wien

Beim Wiener Roten Kreuz:

Zeit: 24. Dezember 2018 von 08:00 bis 16:00 Uhr

Ort: Nottendorfer Gasse 21, Erdgeschoss, 1030 Wien

Erreichbarkeit: U3 Station Erdberg, Ausgang Nottendorfer Gasse. Bitte den Haupteingang benutzen, eine genaue Beschilderung weist den Weg zum ORF-Friedenslicht. Servicetelefon: 050 144

