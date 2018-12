Bauarbeiten für Landesstraße L 8207 in Schrems sind abgeschlossen

Gesamtkosten liegen bei 294.000 Euro

St. Pölten (OTS/NLK) - Die L 8207 Niederschremser Straße in Schrems wurde abschnittsweise verkehrssicher ausgebaut und neugestaltet. Die Arbeiten führten die Straßenmeisterei Schrems und Baufirmen aus der Region durch. Die Gesamtkosten für beide Abschnitte belaufen sich auf rund 294.000 Euro, wovon rund 156.000 Euro vom Land Niederösterreich und rund 110.000 Euro von der Stadtgemeinde Schrems und etwa 28.000 Euro von den Waldviertler Schuhwerkstätten getragen werden.

Aufgrund der aufgetretenen Schäden entsprach die Fahrbahn der Niederschremser Straße zwischen der Kreuzung mit der Landesstraße B 2 und der Kreuzung mit der L 66 (Bahnstraße) nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen. Auch die Nebenflächen wiesen bereits Schäden auf und waren sanierungsbedürftig. Aus diesen Gründen haben sich der NÖ Straßendienst und die Stadtgemeinde Schrems entschlossen, die Niederschremser Straße in zwei Abschnitten neu zu gestalten. Die Planungen erfolgten durch den Straßenbauabteilung 8 in Waidhofen an der Thaya und dem Büro Retter & Partner aus Krems in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Schrems.

Auf einer Gesamtlänge von rund 770 Metern wurde die Fahrbahn der Niederschremser Straße erneuert und mit einer Breite von 5,4 Metern ausgeführt. Die Nebenflächen entlang der L 8207 wurden saniert bzw. neugestaltet. Im Bereich der Waldviertler Schuhwerkstätten erfolgte die Herstellung einer sogenannten verkehrsberuhigten Zone. Dabei wurde das Niveau der Fahrbahn und der Nebenflächen in einer Ebene angelegt. Als Abgrenzung dienen Pflastersteine in der Fahrbahn.

Nähere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

