ARBÖ: Einkaufs- und Staustress am Samstag und Montag

Wien (OTS) - Der Samstag ist der 4. und letzte Einkaufssamstag im Advent 2018. Dieser Samstag ist erfahrungsgemäß auch der stärkste Einkaufssamstag des Jahres. Damit verbunden auch die längsten Staus und Verzögerungen, wissen die ARBÖ-Verkehrsexperten.

Die Staustrecken rund um die Einkaufszentren und Einkaufsstraßen bleiben die gleichen wie an den vergangenen Wochenenden. Im Großraum Wien sind dass, die Südautobahn (A2) auf und vor den Ausfahrten Mödling/SCS, die Wiener Nordrand-Schnellstraße (S2) vor und auf den Ausfahrten Gewerbepark Stadlau, die Altmannsdorfer Straße, der Gürtel und die Triester Straße. Die Innere Mariahilfer Straße wird zwischen 9 und 19 Uhr zwischen Karl-Schweighofer-Gasse und Stumpergasse für den gesamten Verkehr gesperrt. Wesentlich mehr Zeit einplanen müssen Autofahrer auch auf der Ostautobahn (A4) vor den Ausfahrten Parndorf und Neusiedl/Gewerbepark, der Westautobahn (A1) zwischen Knoten Linz und Traun sowie im Großraum Salzburg oder der Pyhrnautobahn (A9) zwischen Knoten Graz/Nord und Knoten Graz/West. Ein ähnliches Bild wird sich auf den Einkaufsstraßen in den Landeshauptstädten zeigen so der ARBÖ.

Der Montag, 24.12., ist der Tag der „Last-Minute-Shopper“ für Weihnachtsgeschenke. Die Staus und Verzögerungen werden die gleichen wie am Samstag sein. Der Unterschied, die Staus von den Einkaufszentren und Einkaufsstraßen setzten bereits ab 14 Uhr ein. Autofahrer sollten beachten, dass der 24.12 als normaler Werktag gilt und damit auch die Kurzparkzonen in Kraft sind. Erholung ist für Autofahrer am Sonntag angesagt. Hier erwarten wir im Allgemeinen sehr ruhiges Verkehrsaufkommen“, so ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider abschließend.

