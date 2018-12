Europäische Krypto-Börse Bitsane senkt an Weihnachten und Neujahr die Gebühren

Dublin (ots/PRNewswire) -

Die Plattform senkt in der Winterferienzeit die Handelsgebühren für ihre Nutzer, die sich über höhere Gewinne freuen können. Vom 13. Dezember 2018 bis zum 13. Januar 2019 gelten für alle Nutzer der Plattform (einschließlich neu registrierter Nutzer) die folgenden Handelsgebühren: Für Verkäufer wird die Gebühr von 0,15 % auf 0,05 % reduziert und für Käufer von 0,25 % auf 0,1 %. Die Senkung gilt für jede unterstützte Währung und jedes unterstützte Währungspaar und gibt Händlern beachtlichen finanziellen Spielraum.

Bitsane bietet ein komfortables, währungspaarunabhängiges Handelssystem. Die Nutzer können ein bevorzugtes Währungspaar für den Direkthandel auswählen und so das Marktprinzip des Paarhandels umgehen. Während des Aktionszeitraums gelten keine Limits bezüglich Währung bzw. Währungspaar. Die Nutzer können aus allen Währungen und Währungspaaren auswählen, die von dem Handelsplatz unterstützt werden, darunter Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Tether, Ripple, US-Dollar, Euro, Bitcoin Cash, Bitcoin Cash Satoshi Vision und viele mehr. Gleichzeitig werden die Guthaben der Plattformnutzer durch ein hochsicheres System zur Offline-Speicherung geschützt (sog. Cold Storage). Mit der Aktion und den reduzierten Gebühren wird zum aktiven Handel über die Weihnachtszeit angeregt.

Darüber hinaus ist an der Börse seit Kurzem Tether notiert, eine beliebte Stable Coin. Das spezielle Handelspaar Tether/Euro und viele andere hatten dort Premiere, wodurch Händler eine große Auswahl an Handelsoptionen und Möglichkeiten haben. Die Plattform unterstützte außerdem das Update des Bitcoin Cash Hardforks am 15. November 2018 und hat seinen Nutzern den Gegenwert in Bitcoin Satoshi Vision Token gutgeschrieben. Für neue Handelstoken sind auch Ein- und Auszahlungen möglich.

Bitsane hat gerade erst die Integration mit TabTrader Trading Terminal abgeschlossen und seinen Nutzern alle Handels-Tools in einer einzigen App an die Hand gegeben.

Bitsane ist eine europäische Krypto-Börse, die 2016 an den Start ging. Die Plattform unterstützt so beliebte Währungen wie Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Tether, Ripple, US-Dollar, Euro, Bitcoin Cash, Bitcoin Cash Satoshi Vision und viele mehr.

Weitere Infos: https://bitsane.com/christmas_fees_2019

Rückfragen & Kontakt:

+353-768-886-722

administration @ bitsane.com