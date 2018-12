pCloud AG kündigt pCloud for Family an

Cloud-Speicher-Anbieter pCloud kündigt neuen Family LIFETIME-Plan an, der von bis zu 5 Benutzer gemeinsam genutzt wird

Zug, Scweiz (ots) - Der Schweizer Cloud-Speicher-Anbieter pCloud hat einen neuen Lifetime-Plan pCloud for Family eingeführt, der darauf abzielt, Familien mit bis zu fünf Mitglieder Speicherplatz mit zusätzlichen Premium-Vorteilen anzubieten. pCloud for Family ist ein Lifetime-Plan, der eine kostengünstige Cloud-Speicher-Alternative für Familienmitglieder von zahlenden Benutzern bietet. Abonnenten von pCloud for Family können bis zu vier Familienmitglieder einladen, wobei jedes Familienmitglied über ein eigenes pCloud-Konto verfügt. Der Cloud-Speicher-Anbieter hat eine zunehmende Nachfrage nach einem Plan erhalten, der von einer kleineren Gruppe von Benutzern gemeinsam genutzt werden kann. Zwar gibt es andere Cloud-Speicher-Anbieter, die eine ähnliche Lösung für Familien haben, jedoch bietet pCloud als Erster in der Industrie eine Lizenz auf Lebenszeit für Familien an. pCloud for Family bietet auch eine Lifetime-Lizenz für den zusätzlichen Verschlüsselungsdienst - pCloud Crypto - an, der für alle Familienbenutzer gegen eine einmalige Rabattzahlung aktiviert werden kann. Im Rahmen einer Hacking-Herausforderung mit einem Preisgeld von 100.000 US-Dollar haben es mehr als 2850 Hacker nicht geschafft, gegen den clientseitigen Verschlüsselungsdienst von pCloud zu verstoßen, was das Unternehmen zu einer der sichersten Cloud-Speicher-Alternativen auf dem heutigen Markt macht.

Über pCloud

Seit seiner Markteinführung hat pCloud weltweit mehr als 8,9 Millionen Nutzer. Heute zählt der Dienst zu den Top 5 Cloud-Speicherdiensten und steht im Wettbewerb mit Top-Anbieter wie Google, Dropbox und Amazon. Mit einzigartigen Funktionen wie pCloud Drive, Upload-Links und dem Synchronisieren mehrerer Ordner bietet pCloud unübertroffene Vielseitigkeit, Sicherheit und Freigabefunktionen. pCloud ist der erste Cloud-Speicheranbieter, der sowohl verschlüsselte als auch nicht verschlüsselte Ordner innerhalb desselben Kontos bietet. Benutzer können auswählen, welche Dateien verschlüsselt und gesperrt werden sollen und welche im ursprünglichen Zustand gespeichert und verwendet werden sollen.

