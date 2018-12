NEOS Wien/Gara: Personalprobleme im KAV auf schlechte Unternehmenskultur zurückzuführen

Stefan Gara: „Die Probleme im Personalbereich müssen endlich ernst genommen werden!“

Wien (OTS) - „Das Thema der Personalproblematik im KAV wurde mir in persönlichen Gesprächen von vielen Ärzten bestätigt – Stadt und KAV-Führung haben aber immer alles schön geredet“, reagiert NEOS Wien Gesundheitssprecher Stefan Gara auf die Befürchtungen der Ärztekammer, dass es im Krankenhaus Nord zu einem massiven Ärzte-Engpass kommen wird. „Wenn die ehemalige Programmleiterin des KH Nord jetzt im Untersuchungsausschuss bestätigt, dass bis März 2018 nicht mit der Personalvertretung der Ärzte über die Übersiedelung ins KH Nord gesprochen wurde, zeigt auch das die schlechte Unternehmenskultur im KAV. Sehr viele Medizinerinnen und Mediziner verlassen den KAV in Richtung der Ordens- und Privatspitäler. Der Mangel an Pflegekräften ist noch gravierender“, so Gara, der zusammenfassend feststellt: „Der Personalmangel wird sich insbesondere auf die anderen KAV-Häuser auswirken. Denn während das KH Nord jetzt aufgeputzt wird wie ein Christbaum, stehen die anderen KAV-Einrichtungen bald ohne Nadeln da.“

