NEOS Wien zu Untersuchungskommission: SPÖ betreibt weiter Realitätsverweigerung

Christoph Wiederkehr: „Auch Bürgermeister Ludwig hat den KH Nord-Skandal nur aus der Zeitung mitgekriegt!“

Wien (OTS) - Eine erstaunliche Realitätsverweigerung konstatiert NEOS Wien Klubchef Christoph Wiederkehr bei der SPÖ in Sachen KH Nord: „Bürgermeister Ludwig ist seit 2007 in der Stadtregierung. Er will aber all die Jahre nichts über drohende Bauverzögerungen und die 500 Millionen Euro Mehrkosten mitgekriegt haben. Man fragt sich, worüber die Stadtregierung in ihren regelmäßigen Sitzungen diskutiert – über das größte Bauvorhaben der Stadt offenbar nicht.“

Wiederkehr wundert sich vor allem über die angebliche Unwissenheit Ludwigs in seinem damaligen Kernbereich: „Als Wohnbaustadtrat hat Ludwig keine Information darüber, warum ausgerechnet Wohnbau-Förderungen von 120 Millionen Euro in den KH Nord-Bau umgeschichtet wurden. Er weiß nichts über die Bewertung des Grundstückes durch seine MA 69 und natürlich hat er auch als SPÖ Floridsdorf-Chef nichts von der parteiinternen Debatte über die Grundstücksauswahl mitbekommen. Die kollektive Amnesie der handelnden Personen zieht sich wie ein roter Faden durch die Untersuchungskommission“, so Wiederkehr.

