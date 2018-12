Land NÖ beschließt Förderung für Stadion Wiener Neustadt

Sport-Landesrätin Bohuslav/Bürgermeister Schneeberger: Neues Sportzentrum bringt Verbesserungen für Spitzen- und Breitensport in der Region

St. Pölten (OTS/NLK) - In der letzten Sitzung der niederösterreichischen Landesregierung vor Weihnachten wurde die Förderung des Landes für das neue Fußballstadion mit anschließender Trainingsanlage in Wiener Neustadt beschlossen. Insgesamt wird das Vorhaben mit 3,2 Millionen Euro seitens des Landes unterstützt. Sport-Landesrätin Petra Bohuslav: „Der Stadionbau in Wiener Neustadt ist ein Meilenstein im Ausbau der Sportinfrastruktur nicht nur in der Stadt, sondern für die gesamte Region. Moderne und sichere Sportanlagen sind Basis für künftige sportliche Erfolge und steigern die Begeisterung für Sport und Bewegung bei unserer Jugend. Vom neuen Stadion und dem Trainingszentrum werden zwar in erster Linie die Sportlerinnen und Sportler des SC Wiener Neustadts profitieren, aber insgesamt gibt es einen Impuls für den gesamten Sport in der Region.“

Bürgermeister KO Klaus Schneeberger bestätigt die Bedeutung des neuen Wiener Neustädter Stadions und erinnert, dass das neue Sportzentrum im Bedarfsfall auch Schulen und anderen Sportvereinen zur Verfügung steht: „Es wurde ein hervorragender Mittelweg gefunden, der den sportlichen und finanziellen Rahmenbedingungen entspricht, sehr gute Trainingsbedingungen vor allem auch für die Jugend schafft und gleichzeitig die Möglichkeit für Großveranstaltungen bietet. Ich bedanke mich beim Land Niederösterreich und im Speziellen bei Sport-Landesrätin Petra Bohuslav für die heute in der Landesregierung beschlossene Förderung. Damit sind nun endgültig alle Rahmenbedingungen geschaffen.“

Das neue Stadion fasst 3.900 Besucher und wird rund 10,6 Millionen Euro kosten. Geplant ist, dass im kommenden Herbst der erste Anpfiff erfolgt. Der Neubau des Stadions und der Trainingsanlage in Wiener Neustadt wurde notwendig, da unverhältnismäßig hohe Sanierungskosten beim Altbestand als Voraussetzung für die Lizenzvergabe angestanden wären. Derzeit spielt der SC Wiener Neustadt in der zweithöchsten Spielklasse der österreichischen Bundesliga. Das Errichtungskonzept sieht vor, dass das Stadion bei einem Aufstieg modulartig erweitert werden kann, um den Bundesligakriterien zu entsprechen. Außerdem können künftig alle Teams des SCWN – von der Kampfmannschaft abwärts bis zu den Jugendteams – auf der neuen Anliege trainieren.

„Der Ausbau der Sportinfrastruktur ist ein wichtiger Baustein in der Sportstrategie des Landes. Erst kürzlich wurden 520.000 Euro an Landessportförderungen für den Ausbau kleinerer Sportanlagen beschlossen. Mit diesem Trainingszentrum in Wiener Neustadt werden beste Voraussetzungen für den Nachwuchsfußball in der Region, aber auch für die zahlreichen ehrenamtlichen Trainer und Betreuer geschaffen“, so Bohuslav.

