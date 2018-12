Bogner-Strauß: Global Gender Gap Report bestätigt eingeschlagenen Kurs

Österreich hat sich um vier Ränge verbessert

Wien (OTS) - Bundesministerin Juliane Bogner-Strauß zeigte sich erfreut über die Ergebnisse des Global Gender Gap Reports, wonach sich Österreich in diesem Jahr von Platz 57 um vier Ränge auf Platz 53 im Gesamtranking verbessern konnte.

Der Report bestätigt den von Frauenministerin Bogner-Strauß eingeschlagenen Kurs und zeigt, dass bereits im ersten Jahr der neuen Bundesregierung die richtigen Schwerpunkte gesetzt wurden: „Ich habe eine Initiative für mehr Lohngerechtigkeit ins Leben gerufen, um notwendige Maßnahmen zum Schließen der Lohnschere zu erarbeiten“, so Bundesministerin Juliane Bogner-Strauß. Ziel dieser Maßnahme ist es, mehr Einkommenstransparenz zu schaffen und damit eine Anhebung der Gehälter von Frauen zu erreichen. Eine Arbeitsgruppe mit Expertinnen und Experten aus den Bereichen Sozialpartnerschaft, Wissenschaft und Statistik hat bereits die Arbeit aufgenommen. In einem ersten Schritt werden die bestehenden Einkommensberichte auf einen bundesweit einheitlichen Standard zusammengeführt. Auch im nächsten Jahr wird die Arbeitsgruppe an Maßnahmen für mehr Lohngerechtigkeit arbeiten, Bundesministerin Bogner-Strauß wird außerdem intensive Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaft führen.

„Ich freue mich, dass sich Österreich um vier Plätze verbessern konnte. Aber diese Verbesserung ist erst der Anfang, um im Ranking in den kommenden Jahren weiter aufzuholen“, betont Bogner-Strauß:

„Vieles wurde in Sachen Gleichberechtigung und Chancengleichheit bereits erreicht. Doch um den gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben, ist noch einiges zu tun. Neben dem Thema gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit stehen daher bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wirtschaftliche Unabhängigkeit für Frauen in jedem Alter und Gewaltprävention ganz oben auf meiner Agenda.“

Der Global Gender Gap Report des Weltwirtschaftsforums beleuchtet Frauen-Gleichstellung im internationalen Vergleich. Österreich hat sich gegenüber 2017 um vier Ränge verbessert und liegt jetzt im Gesamtranking auf Platz 53. 2018 wurden 149 Länder verglichen, 2017 wurden 144 Länder erfasst. Untersucht wurden für den Report Aspekte wie ökonomische Gleichstellung oder die Themen Bildung, Gesundheit oder Politik.

