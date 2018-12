Vorbereitungen für PatientInnen-Betrieb laufen nach Plan, Personal und Betriebsorganisation stehen

Wien (OTS) - „Wir sind bestens auf den Betrieb des Krankenhauses Nord vorbereitet und es läuft alles nach Plan“, so die Ärztliche Direktorin des KHN, Margot Löbl. So laufen alle Vorbereitungen für den PatientInnen-Betrieb im Juni 2019 auf Hochtouren: Rund 91 Prozent des Ärztlichen Personals sowie 98 Prozent des Pflegepersonals sind bereits ein halbes Jahr vor der Inbetriebnahme bekannt bzw. derzeit schon in jenen Spitälern tätig, die dann ins Krankenhaus Nord übersiedeln werden. werden. „Die Leistungen siedeln 1:1 mit dem entsprechenden Personal, es gibt daher derzeit auch keinen Bedarf nach einer neuen Berechnung“, so Löbl in Richtung der Aussage des Vorsitzenden des Personalgruppenausschusses, Wolfgang Weismüller.

Auch die betriebsorganisatorischen Prozesse stehen seit langem und wurden gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen erarbeitet. 2500 Schulungen wurden allein im Jahr 2018 abgewickelt, im April 2019 starten die klinischen Probebetriebe. Das bedeutet: Teams üben den Echtbetrieb für das KHN.

Wie im Oktober angekündigt, fanden zudem in den vergangenen Monaten die Detailplanungen und Feinabstimmungen in Bezug auf die Übersiedlungen und den damit zusammenhängenden nötigen Vorbereitungen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aller betroffenen Einheiten vor Ort statt. „Es sind also alle Vorbereitungen getroffen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nicht nur informiert sondern bereits jetzt intensiv eingebunden“. Weitere Infos zum KH Nord unter:

