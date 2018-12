Vogl kritisiert Arbeitsverweigerung der Regierung beim Konsumentenschutz

Wien (OTS/SK) - Heute hat im Nationalrat der erst zweite Konsumentenschutzausschuss in dieser Legislaturperiode getagt. SPÖ-Konsumentenschutzsprecher Markus Vogl nimmt das zum Anlass für eine Abrechnung mit der schwarz-blauen Politik: "Es ist beim Konsumentenschutz genau das gleich wie bei allen Fragen des Arbeitsmarkts und der sozialen Sicherheit - die Regierungsparteien stehen immer auf der Seite der Konzerne." Vogl spricht von einer "Arbeitsverweigerung" der Regierung, weil sie in einem Jahr keinen einzigen inhaltlichen Antrag in den Ausschuss gebracht hat, zugleich aber alle Vorschläge der Opposition blockiert. ****

So haben die Regierungsparteien auch heute wieder alle Anträge der Opposition abgelehnt oder vertagt. Die SPÖ hat gefordert, dass ein wohnortnaher Zugang zu einer Bankfiliale sichergestellt werden soll und dass es - Stichwort Bankomatgebühren - einen unentgeltlichen Zugang zum eigenen Bargeld in allen Regionen Österreichs geben soll.

Weiters fordert die SPÖ eine Reform der Sammelklagen, die den EU-Kommissionsvorschlag für einen "New Deal" für KonsumentInnen in einem Gruppenverfahrengesetz so schnell wie möglich umsetzt.

Außerdem will die SPÖ, dass mögliche Gesundheitsgefährdung durch Tätowierfarben ausgeschlossen wird. Das heißt, es braucht eine Novelle des Produktsicherheitsgesetzes für die Marktüberwachung von Tätowiermitteln und eine europäische Regelung, dass Tätowiermittel einem Zulassungsverfahren unterzogen werden.

Von den Regierungsparteien selbst kommt freilich nur ein "Nein" zu den Vorschlägen der Opposition, während sie selbst "einfach nichts für die Konsumentinnen und Konsumenten tun will", sagt der SPÖ-Konsumentenschutzsprecher. In einem Jahr Schwarz-Blau hat es keinen einzigen inhaltlichen Antrag der Regierung oder der Regierungsfraktionen im Ausschuss gegeben.

Der einzige Input der Regierungsparteien im heutigen Ausschuss war ein Antrag, der der zuständigen FPÖ-Ministerin Hartinger-Klein bis zum September 2019 Zeit gibt, um dem Ausschuss zu erklären, wie das Regierungsprogramm in Bezug auf die Finanzierung des VKI eigentlich gemeint ist umgesetzt werden kann.

Vogl: "Die Arbeitsverweigerung der Regierung bezahlen zum Schluss die KonsumentInnen mit höheren Preisen, weniger Möglichkeiten, ihre Rechte gegen Konzerne durchzusetzen, und mit größerer Unsicherheit in Bezug auf die mögliche Gesundheitsgefährdung von Produkten." (Schluss) wf

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at