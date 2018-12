Taxi 40100 beschenkt Kinder

Die Vermittlungszentrale besorgt Geschenke im Wert von knapp 3.000 Euro für sozial benachteiligte Kinder

Wien (OTS) - Jedes Jahr vor Weihnachten werden aus den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen von Taxi 40100 „gelbe Engerl“. In den vergangenen Jahren haben wir sozial benachteiligte Kinder verschiedenster Institutionen Wiens in der Vorweihnachtszeit in eine Theatervorstellung eingeladen. Heuer steht etwas Neues auf dem Programm: Taxi 40100 erfüllt die Weihnachtswünsche von 32 Kindern, die von der Benedictus GmbH mit Sitz in Wien betreut werden. In den Wohngemeinschaften der Benedictus GmbH sind kleine und große Kinder untergebracht, die aus verschiedensten Gründen eine außerfamiliäre Betreuung benötigen.

„Unsere Kinder wünschen sich sehnlichst Fahrzeuge für den Garten, etwa Go-Karts, Spielzeug-Traktoren und Fahrräder“, so Schwester Faustine Malodobry, pädagogische Leiterin der Wohngemeinschaften der Benedictus GmbH. Gesagt – getan. Insgesamt 11 Fahrzeuge im Wert von knapp 3.000 Euro hat die Vermittlungszentrale Taxi 40100 besorgt. „Weil Sicherheit sehr wichtig ist, haben wir auch noch Fahrradhelme gekauft“, so Christian Holzhauser, Geschäftsführer von Taxi 40100. Am Dienstag, den 18. Dezember, wurden die Geschenke in einen knallgelben Lieferwagen von Taxi 40100 gepackt und der Benedictus GmbH übergeben. „Wir freuen uns sehr, wenn wir dazu beitragen können, dass die Kinder ein schönes Weihnachtsfest haben“, so Christian Holzhauser. „Vielen lieben Dank! Unsere Kinder sind überglücklich!“, so auch Schwester Faustine Malodobry.

Soziales Engagement hat bei Taxi 40100 viele Facetten und wird seit Jahren erfolgreich gelebt. Unterstützt werden und wurden z.B. die „Wiener Tafel“, die „Gruft“, die Vereine „Wider die Gewalt“, „Happy Kids“, „loginsleben“ und viele mehr. Jährlich spendet Taxi 40100 auch im Rahmen von „Licht ins Dunkel“ eine namhafte Summe an den Verein „Weisser Ring“. Das Geld kommt Taxifahrern und Taxifahrerinnen und deren Angehörigen zugute, die Opfer eines Verbrechens wurden. Und seit vielen Jahren fördert Taxi 40100 mit einer Patenschaft der “Kindernothilfe“ junge Menschen in Entwicklungsländern.

