Swiss Travel System Preise & Sortiment 2019

Das Swiss Travel System-Fahrausweissortiment wird 2019 durch eine Sortimentsanpassung schlanker. Zudem werden die meisten Bergbahnen in den Swiss Travel Pass (Flex) zu 50% integriert.

Wien/Zürich (OTS) - Die Swiss Travel System-Fahrausweise sind individuell auf die Wünsche der Gäste ausgerichtet. So kommen die Swiss Travel Pass-Inhaber in den Genuss zahlreicher Vergünstigungen: Freie Fahrt mit Bahn, Bus und Schiff in der ganzen Schweiz, bis zu 50% Ermäßigung auf Bergausflüge und freier Eintritt in über 500 Museen landesweit. Darüber hinaus sind die Rigi, das Stanserhorn und die Brunnibahn in der Region Luzern, Vierwaldstättersee sowie das Schilthorn im Berner Oberland zu 100% in den Swiss Travel Pass und den Swiss Travel Pass Flex integriert.

Kinder bis zu ihrem 16. Geburtstag reisen weiterhin kostenlos auf dem gesamten Streckennetz in Begleitung mindestens eines Elternteils.

Der Swiss Travel Pass und der Swiss Travel Pass Flex sowie die Swiss Family Card sind bei den ÖBB bei jedem Ticketschalter als auch im Internet unter oebb.at/swisstravelsystem erhältlich.

Swiss Travel Guide

Der Swiss Travel Guide ist die ideale App für Touristen und der unerlässliche Begleiter für das Reisen mit Bahn, Bus und Schiff durch die Schweiz.

Mittels integrierter Karte zeigt die App ortsabhängige Highlights an, welche dem individuellen Reisecockpit hinzugefügt werden können. Nützliche Features sind der direkte Zugang zum SBB-Fahrplan, die interaktiven Bahnhofsplänen sowie die digitalen Coupons mit attraktiven Angeboten und Rabatten.

Der Swiss Travel Guide ist im App Store und im Google Play Store zum kostenlosen Download erhältlich.

Weitere Informationen: mystsnet.com, oebb.at/schweiz

