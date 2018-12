FPÖ-Wurm: „Modernisierung des VKI wurde heute auf den Weg gebracht“

„Stärkung der Konsumentenrechte steht im Vordergrund“

Wien (OTS) - „Es freut mich sehr, dass heute im Ausschuss für Konsumentenschutz mehrheitlich dem Entschließungsantrag zur Modernisierung des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) zugestimmt wurde. Damit wird eine langjährige Forderung der FPÖ zur Umsetzung gebracht, die die Rechte der Konsumenten in Österreich stärken soll. Der VKI soll zukunftsfit gestaltet und finanziell auf stabile Beine gestellt werden“, erklärte heute der Obmann des parlamentarischen Ausschusses für Konsumentenschutz und freiheitliche Konsumentenschutzsprecher NAbg. Peter Wurm.

„Der Ausbau des Konsumentenschutzes in Beratung und Rechtshilfe, wie es auch im Regierungsprogramm von FPÖ und ÖVP festgehalten wurde, ist wesentlich, da es in den letzten Jahren für die Bürger immer schwerer wurde, ihre Rechte gegenüber Großkonzernen auch entsprechend einzufordern und durchzusetzen. Durch die Unterstützung der Verbraucher sollen diese vor gesetzeswidrigen Geschäftspraktiken geschützt werden und dies trägt auch zu einem fairen wirtschaftlichen Wettbewerb bei. Der VKI in Österreich ist hierfür ein Garant“, betonte Wurm.

Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz soll nun bis 30. September 2019 in einem Bericht die Ziele und Grundlagen für die Neugestaltung des VKI darlegen, damit diese noch im kommenden Jahr zur Umsetzung gelangen können. „Ich habe vollstes Vertrauen in die zuständige Bundesministerin Hartinger-Klein, dass hier die entsprechenden notwendigen Maßnahmen im Sinne der Konsumenten gesetzt werden und wir gemeinsam die beste Lösung für die Neuausrichtung des VKI und damit verbundenen Stärkung der Konsumentenrechte schaffen werden“, so Wurm.

