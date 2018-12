ORF SPORT + mit FIFA-Klub-Weltmeisterschaft und VCM-Pressekonferenz

Am 19. Dezember im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 19. Dezember 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Pressekonferenz des Vienna City Marathons mit österreichischen Topathleten um 10.00 Uhr und von der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft VAE 2018 (Semifinale 2 Real Madrid – Kashima Antlers) um 17.20 Uhr, das FIS Freestyle Ski und Freeski Worldcup Magazine (Copper Mountain und Ruka) um 16.50 Uhr, die Höhepunkte von den Extreme Sailing Series 2018 in Los Cabos um 19.30 Uhr, von der Tischtennis-Bundesliga der Herren HiWay Grill Kapfenberg – SG Stockerau um 20.35 Uhr und vom Skisprung-Weltcup in Engelberg um 21.35 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, „Skibergsteigen – Das Magazin“ um 20.15 Uhr, Outdoor Sports – Das Magazin“ um 21.05 Uhr und das „Biathlon-Taxi“ mit Günther Beck und Christoph Sumann um 22.35 Uhr.

Österreich läuft – und wie! Noch nie gab es so viele so starke österreichische Marathonläufer/innen zur gleichen Zeit. Österreichs Marathonspitze stellt aktuell das beste Team in der rot-weiß-roten Geschichte dieser klassischen olympischen Disziplin. Der Gewinn der Bronzemedaille in der Nationenwertung bei der EM in Berlin 2018 unterstreicht das eindrucksvoll. Bei dieser Pressekonferenz am 19. Dezember in Wien sind Wolfgang Konrad (Veranstalter Vienna City Marathon), Gregor Högler (Sportdirektor des Österreichischen Leichtathletik-Verbandes) sowie die österreichischen Top-Marathonläufer Peter Herzog, Lemawork Ketema, Stephan Listabarth, Valentin Pfeil, Christian Steinhammer und Eva Wutti mit dabei. Reporter ist Dietmar Wolff.

Bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2018 in den Vereinigten Arabischen Emiraten spielen CA River Plate (Argentinien) gegen Al Ain FC (Vereinigte Arabische Emirate) und die Kashima Antlers (Japan) gegen Real Madrid CF (Spanien) um den Einzug in das Finale. ORF SPORT + überträgt die beiden Semifinal-Spiele am 18. Dezember bzw. 19. Dezember jeweils ab 17.20 Uhr live. Am 22. Dezember stehen das Spiel um Platz 3 um 14.20 Uhr und das Finale um 17.25 Uhr live auf dem Programm von ORF SPORT +. Kommentator am 19. Dezember ist Daniel Warmuth.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 18. Dezember, kurzfristige Programmänderungen möglich)

