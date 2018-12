Mindestsicherung - Drozda und Doskozil: „SPÖ will bundeseinheitliche Lösung und Verbesserung des ÖVP/FPÖ-Modells“

SPÖ-Bundesgeschäftsführer und SPÖ-Burgenland-Vorsitzender: Bekämpfung der Kinderarmut ist bundesweit einheitlich zu regeln

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda und Burgenlands SPÖ-Landesparteichef Hans Peter Doskozil haben sich heute, Dienstag, unisono für Verbesserungen des ÖVP/FPÖ-Mindestsicherungs-Modells ausgesprochen. „Wir sehen mit Sorge, dass von den Kürzungen bei der Mindestsicherung besonders Kinder und Menschen mit Behinderung betroffen sind. Alle in der SPÖ wollen daher eine Veränderung des Modells, das die Regierung vorgelegt hat. In den Ländern existieren derzeit unterschiedliche Ausgangspositionen – vor allem aufgrund der Wohnkosten. So leben etwa in Wien 80 Prozent der Menschen in Mietwohnungen, im ländlichen Raum ist dieses Verhältnis umgekehrt. Hier braucht es daher notwendigerweise Flexibilität. In anderen Bereichen, wie zum Beispiel bei Kindern und Menschen mit Behinderung, ist klar: Kinder und Menschen mit Behinderung sind in besonderem Maße von Armut betroffen. Kinderarmut und die Armutsgefährdung bzw. akute Armut von Menschen mit Behinderung muss vermieden werden. Das ist in allen Bundesländern gleichermaßen sicherzustellen. Daher ist die Art und Weise, wie zum Beispiel Kinderarmut oder das Armutsrisiko von Menschen mit Behinderung bekämpft werden soll, bundesweit einheitlich zu regeln. Deshalb hat die SPÖ auch von Anfang an ein bundesweit einheitliches und verfassungskonformes Modell gefordert“, sagten Drozda und Doskozil gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. **** (Schluss) mb/sc

