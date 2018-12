Josefstadt: „Kunst kennt keine Grenzen“ am Mittwoch

Ende der Gemälde-Schau: 19. Dez., Auskunft: bm1080@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Die 1949 geborene Künstlerin Jagoda Lessel erblickte in Serbien das Licht der Welt und lebt seit 1968 in Wien, wo sie im Gesundheitswesen tätig ist und sich seit 1990 der Malerei widmet. Lessel wurde durch renommierte Maler wie Anton Lehmden unterrichtet, präsentiert ihre Werke seit 1999 bei Ausstellungen in ganz Europa und hat wiederholt Auszeichnungen für ihr Schaffen erhalten. Die aktuelle Ausstellung im Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18) trägt den Titel „Kunst kennt keine Grenzen. Werke einer Josefstädter Künstlerin, die 1968 nach Wien kam“. Das Ende dieser gut besuchten Schau naht: Nur mehr am Mittwoch, 19. Dezember, sind die modernen farbenkräftigen Gemälde mit viel Wirkungskraft in der Zeit von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr bei freiem Eintritt zu betrachten. Mehr Informationen: Telefon 403 64 15 (Ehrenamtliche Museumsleiterin:

Maria Ettl).

Genauso lohnt sich ein Rundgang durch die umfangreiche Dauer-Ausstellung über die Vergangenheit der Josefstadt. Das Publikum erfährt Wissenswertes über die historischen Schwerpunkte „Dichtung, Malerei und Musik“ und über manch andere Themenfelder, darunter Theater und Bauwerke. Erinnerungen an große Regisseure, Architekten, Literaten und Maler, alte Planunterlagen, Fotoaufnahmen, Modelle, Gemälde, Gedenktafeln und weitere Schaustücke ermöglichen eine aufschlussreiche „Zeitreise“ in die Josefstädter Bezirksgeschichte. Öffnungsstunden des Museums: Mittwoch (18.00 Uhr bis 20.00 Uhr) und Sonntag (10.00 Uhr bis 12.00 Uhr). Immer ist der Zutritt kostenlos. Die Gäste können Spenden geben. An schulfreien Tagen und an Feiertagen ist das Museum traditionell gesperrt. Beantwortung von Fragen per E-Mail: bm1080 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Malerin Jagoda Lessel:

www.jagodalessel.com

Bezirksmuseum Josefstadt:

www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 8. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/josefstadt/

