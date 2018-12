Vorschau auf die 33. Sitzung des Wiener Landtages am 19. Dezember 2018

Wien (OTS) - Die 33. Sitzung des Wiener Landtages beginnt am Mittwoch, dem 19. Dezember 2018, um 9 Uhr. Es wird keine Fragestunde und keine aktuelle Stunde geben.

Herr Landesrat KR Peter Hanke wird eine Mitteilung zum Thema „EU-Ratspräsidentschaft, Europa und Wien“ machen. Zur Diskussion nach dieser Mitteilung sind – wie bereits in den Vorjahren – auch Mitglieder des Europäischen Parlaments eingeladen. Auch Bundesräte, die mit Europa befasst sind, werden das Wort ergreifen. Dies ist seit einigen Jahren vielbewährte Praxis in Wien, wo EU-Politik nicht als Außen-, sondern als Innen- und in diesem Fall als wichtiger Teil der Landespolitik verstanden wird.

Auf der weiteren Tagesordnung steht der Beschluss einer Sammelnovelle zum neuen Verwaltungsstrafgesetz (VStG) der Bundesregierung. Darin sind wesentliche Ausnahmen vom Grundsatz „Beraten statt Strafen“ definiert. Insgesamt werden 36 Gesetze mit der Sammelnovelle angepasst und damit der bisherige Status quo festgeschrieben. Es liegt weiterhin im Ermessen der Beamten, bei Verfehlungen zu verwarnen oder gleich zu strafen. Das von der schwarz-blauen Bundesregierung geänderte und ab Jänner 2019 in Kraft tretende Verwaltungsstrafgesetz machte die Novelle in Wien notwendig. Die Reform hätte es den Verwaltungsbehörden in den Bundesländern sonst unmöglich gemacht, Vergehen sofort zu ahnden.

Durch die Sammelnovelle wird in sämtlichen Landesgesetzen festgelegt, dass „Beraten statt Strafen“ nicht zwingend zur Anwendung kommt. In Wien betrifft das beispielsweise das Reinhaltegesetz, das Wettengesetz oder auch das Baumschutzgesetz. Auch die Bauordnung und das Landessicherheitsgesetz sind von der Regelung umfasst.

Die Rathauskorrespondenz wird über den Verlauf der Sitzung und die Redebeiträge wie gewohnt berichten. Die Sitzungen können zudem auch via Livestream im Internet verfolgt werden:

https://www.wien.gv.at/gr-ltg-tv/wmintra-hd.html

Die Übertragung funktioniert auf Desktop-Computern genauso wie auf mobilen Geräten. Unterstützt werden die gängigen Systeme Windows, Mac, Android, iOS (iPhone/iPad) und Blackberry.

Die Informationsdatenbank des Wiener Landtages und Gemeinderates INFODAT bietet unter www.wien.gv.at/infodat/ eine umfassende Dokumentation. Sie enthält unter anderem: Wortprotokolle von Redebeiträgen, Gesetzesentwürfe und etwaige Gesetzesmaterialien, Beschlüsse und Anträge, Förderungen und Subventionen. Die Inhalte können nach verschiedenen Kriterien abgerufen werden. Dabei wird Zugriff auf die zugehörigen Originaldokumente (sofern elektronisch vorhanden) geboten.

