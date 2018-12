Von Politik bis Kultur: ORF III-Jahresrückblicke 2018

Ab 20. Dezember: „Runde der ChefredakteurInnen“, „Im Brennpunkt“, „Kultur Heute“, „Die Tafelrunde“

Wien (OTS) - Das Jahr 2018 klingt langsam aus und ORF III Kultur und Information blickt zurück – politisch, kulturell und satirisch. Ab dem 20. Dezember 2018 stehen insgesamt fünf Jahresrückblick-Sendungen auf dem Programm.

Den Auftakt macht am Donnerstag, dem 20. Dezember, „Im Brennpunkt“ (20.15 Uhr). Unter dem Titel „2018: Aufbrüche, Umbrüche, Tabubrüche“ lässt ORF III ein ereignisreiches politisches Jahr – gleichzeitig das erste Jahr der schwarz-blauen Regierung – Revue passieren und zeigt die Innpolitik-Bilder des Jahres: Vom Besuch Wladimir Putins bei der Hochzeit von Außenministerin Karin Kneissl, über den Rücktritt auf Raten von Ex-Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) bis hin zur perfekten Inszenierung während des österreichischen EU-Ratsvorsitzes. Was waren die politischen Highlights 2018? Was die großen Aufreger? In der ORF-III-Neuproduktion von Marlene Kaufmann, Anna Stahleder, Michael Weiß und Martin Wendel analysieren und kommentieren die Journalistinnen Julia Ortner und Angelika Hager, die Politikberater/innen Heidi Glück und Thomas Hofer, die Schauspieler Manuel Rubey und Gerald Votava, weiters Motivforscherin Helene Karmasin sowie Rechtsanwalt und „Krone“-Kolumnist Tassilo Wallentin die innenpolitischen Ereignisse.

Danach zieht ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher mit der „Runde der ChefredakteurInnen“ (21.20 Uhr) eine Jahresbilanz.

„Kultur Heute“ (19.45 Uhr) widmet sich am Donnerstag, dem 27., und am Freitag, dem 28. Dezember, dem vergangenen Kunst- und Kulturjahr. Namhafte Künstler/innen blicken in der werktäglichen ORF-III-Sendung auf das Kulturjahr 2018 zurück.

Am Samstag, dem 29. Dezember, fasst „Die Tafelrunde“ (22.50 Uhr) das Witzigste des Jahres zusammen. Comedian und Gastgeber Gerald Fleischhacker bespricht mit seinen humorvollen Kolleginnen und Kollegen in einem satirischen Rückblick, was Österreich 2018 bewegt hat. Mit Andreas Vitásek, Lisa Eckhart, Guido Tartarotti und Stefan Haider.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at