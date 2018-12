VP-Korosec ad U-Kommission: Ludwig hat sich als Wohnbaustadtrat dem KH Nord nicht genügend angenommen

Stellungnahmen und Berichte wurden nicht geprüft bzw. eingesehen - KH Nord kein Erfolg, sondern SPÖ-Milliardenskandal

Wien (OTS) - „Es zieht sich wie ein roter Faden durch das KH Nord: Die Verantwortungsträger, so auch der heute befragte Bürgermeister Ludwig, zeigen sich nicht im Geringsten verantwortlich für die Vorgänge“, so ÖVP Wien Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec. Als ehemaliger Wohnbaustadtrat hat eine Ludwig unterstellte Magistratsabteilung eine Stellungnahme zu den Grundstückskosten des Krankenhaus Nord erstellt. Ein anfangs festgelegter Quadratmeter-Höchstsatz wurde durch spätere Verbesserungsmaßnahmen (z.B. für den Schallschutz, oder Vibrationen) deutlich überschritten. „Bürgermeister Ludwig meint dazu im Rahmen der U-Kommission, dass er diese Stellungnahme nicht näher überprüft hat. Das ist schlicht nicht zu glauben!“, hält Korosec fest. Weiters erklärt Ludwig, dass er in seiner Funktion als Bürgermeister die Berichte der begleitenden Kontrolle nie eingesehen hat.

Die SPÖ versucht oftmals das KH Nord als Erfolg darzustellen, der Bürgermeister hält in der Befragung allerdings fest, dass wohl nicht alles so reibungslos funktioniert habe. „Das KH Nord ist sicherlich kein Erfolg. Wenn hunderte Millionen Euro im Laufe des Baus verloren gehen, dann muss man von einem Skandal des SPÖ-Systems sprechen“, so Korosec und abschließend: „Gerade bei der regen Bautätigkeit der Stadt wäre der Vorschlag von einheitlichen Richtlinien des Bundesrechnungshofes dringend notwendig, damit sich solche Vorgänge nicht mehr wiederholen.“

