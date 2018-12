Die Achtelfinal-Hinspiele von Manchester United vs. PSG und Schalke vs. Manchester City exklusiv in voller Länge auf DAZN

- Manchester United trifft am 12. Februar auf Paris Saint-Germain

- Anstoß um 21:00 Uhr

- Schalke empfängt am 20. Februar Manchester City - Anstoß um

21:00 Uhr

- Zusätzlich zeigt DAZN Ajax Amsterdam gegen Real Madrid sowie

Olympique Lyon gegen FC Barcelona um Superstar Lionel Messi live

und exklusiv in voller Länge

Die K.o.-Phase der UEFA Champions League steht an und Österreich ist mit drei Legionären vertreten. Guido Burgstaller, Alessandro Schöpf beim FC Schalke 04 sowie Maximilian Wöber bei Ajax Amsterdam. Alle drei erleben Fußballfans live und exklusiv in voller Länge auf DAZN. Der Livesport-Streamingdienst zeigt das Achtelfinal-Hinspiel von Manchester United gegen Paris Saint-Germain und jenes vom FC Schalke 04 gegen Manchester City, dem Team von Ex-Bayerncoach Pep Guardiola. Außerdem zeigt DAZN das Duell von Ajax Amsterdam und Titelverteidiger Real Madrid, sowie die Begegnung zwischen Olympique Lyon und dem FC Barcelona live und exklusiv in voller Länge. Wie schon in der Gruppenphase teilen sich auch in der K.o.-Phase DAZN und Sky Deutschland die Übertragungsrechte der UEFA Champions League.

Die Aufteilung der Rückspiele erfolgt erst nach den Hinspielen.

Während DAZN in der Gruppenphase 84 von 96 Spielen übertragen hat, sind es im Achtel- und Viertelfinale 12 von 24 Partien. Alle Halbfinal-Spiele sowie das Finale zeigen sowohl DAZN als auch Sky live.

Thomas de Buhr, Executive Vice President DAZN DACH sagt: "DAZN zeigt die Achtelfinal-Hinspiele von Manchester United gegen Paris Saint-Germain und von Schalke 04 gegen Manchester City exklusiv in voller Länge, sowie die Hochkaräter FC Barcelona und Real Madrid. Dabei erleben die österreichischen Fans bei uns die Legionäre Guido Burgstaller, Alessandro Schöpf und Maximilian Wöber. Damit hat DAZN zum Auftakt der K.o.-Phase der UEFA Champions League ein unglaublich attraktives

Programm für Fußballfans in Österreich."

Achtelfinal-Hinspiele auf DAZN:

Dienstag 12.02.2019 Anstoßzeit

Manchester United vs. Paris Saint-Germain 21:00 Uhr DAZN



Mittwoch 13.02.2019 Anstoßzeit

Ajax Amsterdam vs. Real Madrid 21:00 Uhr DAZN



Dienstag 19.02.2019 Anstoßzeit

Olympique Lyon vs. FC Barcelona 21:00 Uhr DAZN



Mittwoch 20.02.2019 Anstoßzeit

FC Schalke 04 vs. Manchester City 21:00 Uhr DAZN

Eine komplette Übersicht aller gewählten Spiele finden Sie unter http://ots.de/6HagKr zum Download.

