Graffiti-Sprayer auf frischer Tat betreten

Wien (OTS) - Datum: 18.12.2018

Uhrzeit: 02:15 Uhr

Adresse: 19., Bahnhof Oberdöbling

Beamte des Stadtpolizeikommandos Döbling wurden wegen drei Graffiti-Sprayer im Bahnhofsbereich alarmiert. Als die Tatverdächtigen die Polizisten sahen, ergriffen sie über den Gleisbereich die Flucht in Richtung Krottenbachstraße. Ein 20-jähriger Österreicher konnte, vom Gleisbereich kommend, in der Billrothstraße angehalten werden. Zwei Unbekannte konnten im Schutz der Dunkelheit fliehen.

Sowohl am Bahnsteig wie auch bei den Gleisen konnten die Polizisten mehrere Spraydosen und Arbeitshandschuhe sicherstellen. Im Bahnhofsbereich wurden mehrere frische Graffitis angebracht.

Der 20-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.

