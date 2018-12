Schwerer Raub durch zwei unbekannten Täter

Wien (OTS) - Datum: 17.12.2018

Uhrzeit: 10:30 Uhr

Adresse: 17., Hernals

Zwei derzeit noch unbekannte Täter klopften an die Wohnungstür einer 72-jährige Frau. Die Männer gaben sich als Handwerker aus und ersuchten um warmes Wasser für einen Baustellenkübel. Als das Opfer in die Küche gehen wollte, umklammerte einer der Tatverdächtigen die Frau und zerrte sie in ihr Schlafzimmer. Anschließend wurde die 72-Jährige mit Klebeband gefesselt bzw. ihr Mund verklebt. In weiterer Folge brachen die Unbekannten einen Tresor auf. Während ein Tatverdächtiger die Beute verstaute, hielt der Andere zur Einschüchterung ein Messer in Richtung des Opfers. Schließlich konnten die Unbekannten mit Bargeld und Schmuck fliehen. Einige Minuten später konnte sich die 72-Jährige selbst befreien und die Polizei alarmieren.

