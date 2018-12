Ende der „Sakralbauten“-Schau im Bezirksmuseum 14

Letzter Tag: 19. Dez., Info: bm1140@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Das ehrenamtlich arbeitende Bezirkshistoriker-Team aus dem Bezirksmuseum Penzing (14., Penzinger Straße 59) freut sich über das starke Publikumsinteresse an der eindrucksvollen Sonder-Ausstellung „Sakralbauten und Gebetsräume in Penzing“. Die erfolgreiche Schau geht dem Ende zu: Nur noch am Mittwoch, 19. Dezember, im Zeitraum von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr, ist die Besichtigung möglich. Gezeigt werden Bilder von Andachtsorten sowie Monstranzen, Gebetsbücher, Ikonen, ein Ornat und sonstige Exponate. Der Eintritt ist kostenlos. Gegen Spenden haben die freiwillig tätigen Bezirksgeschichte-Fachleute keinen Einwand. Auskunft: Telefon 897 28 52 (während der Öffnungsstunden).

Museumsleiter Herbert Richter hat mit seiner Mannschaft eine interessante Dokumentation zusammengestellt, die Auskunft über die Bauten der römisch-katholischen Kirche und die Gebäude von anderen Glaubensrichtungen gibt. Zum Beispiel informiert diese Schau über die Gotteshäuser der evangelischen Kirche und über die durch Freikirchen genutzten Objekte. Auf die von Gläubigen des Islam und des Buddhismus frequentierten Gebetsstätten geht die Sonder-Ausstellung genauso ein. Gleich informativ ist die umfassende Dauer-Ausstellung zur Geschichte des 14. Bezirkes, die Mittwoch (17.00 Uhr bis 19.00 Uhr) und Sonntag (10.00 Uhr bis 12.00 Uhr) geöffnet ist. Allzeit ist der Eintritt gratis. Spenden sind dennoch willkommen. An schulfreien Tagen und an Feiertagen bleibt das Museum geschlossen. Mehr Informationen via E-Mail: bm1140 @ bezirksmuseum.at.

