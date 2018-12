Empire State Building und Interscope Records sorgen gemeinsam mit iHeartMedia für "Weiße Weihnachten": festliche Music-to-Light Lichtschau findet diesjährig mit OneRepublic statt

New York (ots/PRNewswire) - Der Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) und iHeartMedia haben heute die Details ihrer alljährlich zur Weihnachtszeit stattfindenden Empire State Building (ESB) Music-to-Light Lichtschau bekanntgegeben. Die Interscope-Band OneRepublic wird mit ihrer vor kurzem veröffentlichten White Christmas-Version für festliche Stimmung sorgen, und der weltberühmte Lichtdesigner Marc Brickman hat eine spektakuläre Show kreiert, die am 19. Dezember Premiere feiert und jeden Abend um 20:30 Uhr (ET) parallel live über die New Yorker iHeartMedia-Radiosender auf Z100 und 106.7 Lite FM übertragen wird. Die Show ist außerdem bis zum 25. Dezember auch über die iHeartRadio-App verfügbar.

Die Music-to-Light Lichtschau zu den modern interpretierten Weihnachtsklassikern bildet den Höhepunkt von "ESB Unwrapped", eine festliche Aktion, die über die gesamte Weihnachtszeit hinweg mit atemberaubenden Dekorationen in den Fenstern entlang der Fifth Avenue, der Art Deco-Lobby und dem neuen 34th Street Observatory Gästeeingang des Empire State Building, mit Überraschungsbesuchen von Prominenten, einem Pianisten, der eine Auswahl an Weihnachtsfavoriten spielt, und festlichen Lichtdarbietungen verzaubert und fasziniert.

"Die Light-Show des Empire State Building sorgt alljährlich zur Weihnachtszeit über Social Media für Weihnachtsstimmung in der ganzen Welt", erklärt Anthony E. Malkin, Chairman und CEO des ESRT. "Wir sind stolz darauf, dass sich unsere jährliche Show für so viele Menschen zum Highlight der Weihnachtszeit entwickelt hat. Ich freue mich, dass wir in diesem Jahr mit Interscope Records und OneRepublic zusammenarbeiten können, um die Skyline von New York City zu illuminieren".

Vom 19. Dezember bis inklusive 25. Dezember können die Fans die weihnachtliche Music-to-Light Lichtschau auf Z100 und 106.7 Lite FM um 20:30 Uhr (EST) mitverfolgen, oder die Sender live auf iHeartRadio streamen, dem digitalen Musik-, Podcast-, On-Demand- und Livestreaming-Radioservice, der alles aus einer Hand bietet. Das atemberaubende Schauspiel, das ein Anziehungspunkt für Reisende und Urlauber gleichermaßen ist, kann zu diesen Zeiten von verschiedenen Aussichtspunkten in New York City und dem "Drei-Staaten-Eck" der Tri-State Area beobachtet werden.

Wer nichts verpassen will, ist mit Hashtag #ESBUnwrapped auf den Social Media-Kanälen dabei. Zuschauer können sich live über die Facebook-Seite des Empire State Building zuschalten, um die Schau live zu verfolgen. Es wird außerdem einen Videomitschnitt der gesamten Show geben, der im YouTube-Channel des Empire State Building (www.youtube.com/esbnyc) bereitgestellt wird, so dass alle Interessenten weltweit in den Genuss dieser Licht- und Klangdarbietung kommen können.

Informationen zum Empire State Building

Das Empire State Building, das sich im Besitz von Empire State Realty Trust, Inc., befindet, erhebt sich auf 443 Meter Höhe (gemessen vom Fundament bis zur Antenne) über Midtown Manhattan und ist das "berühmteste Gebäude der Welt". Durch Neuinvestitionen in Energieeffizienz, Infrastruktur und öffentlich zugängliche Bereiche und Einrichtungen konnte das Empire State Building erstklassige Mieter aus aller Welt gewinnen, die in einer Vielzahl von verschiedenen Branchen tätig sind. Die stabile Medientechnik des Wolkenkratzers unterstützt wichtige Fernseh- und UKW-Stationen im Großraum New York. Das Empire State Building wurde in einer von Uber durchgeführten Befragung zum populärsten Reiseziel der Welt gewählt, und in einer Umfrage des American Institute of Architects zum Lieblingsgebäude Amerikas gekürt. Weitere Informationen über das Empire State Building finden Sie unter www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc oder www.pinterest.com/empirestatebldg/.

Informationen zum Empire State Realty Trust

Der Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) ist ein führender Immobilienfonds (Real-Estate-Investment-Trust, REIT), der Büro- und Einzelhandelsimmobilien in Manhattan und im Großraum New York besitzt, verwaltet, betreibt, erwirbt und neu positioniert, darunter auch das Empire State Building - das berühmteste Bauwerk der Welt. Das Unternehmen mit Sitz in New York im US-Bundesstaat New York verfügt über ein Portfolio aus Büro- und Gewerbeimmobilien, das sich über eine Gesamtmietfläche von circa 938.320 Quadratmetern (10.1 Millionen Quadratfuß) erstreckt (Stand: 30. September 2018). Dazu gehören knapp 873.289 Quadratmeter (9.4 Millionen Quadratfuß) Mietfläche in 14 Bürogebäuden, davon neun in Manhattan, drei in Fairfield County, Connecticut, und zwei in Westchester County, New York, sowie rund 65.032 Quadratmeter (700.000 Quadratfuß) gewerbliche Mietfläche.

Informationen zu iHeartMedia New York

iHeartMedia New York ist Eigentümer und Betreiber von WHTZ-FM, WKTU-FM, WAXQ-FM, WWPR-FM, WLTW-FM und WOR-AM. iHeartMedia ist die Nummer 1 für Audio in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen erreicht jeden Monat neun von zehn Amerikanern - und hat mit einer Viertelmilliarde Hörern pro Monat eine größere Reichweite als jedes andere Medienunternehmen in den USA. Die Führungsposition des Unternehmens im Bereich Audio erstreckt sich über mehrere Plattformen, darunter 850 Rundfunksender mit Live-Programm, Musik-, Radio- und On Demand-Streaming über seinen iHeartRadio-Digitalservice, der auf mehr als 250 Plattformen und 2.000 Geräten verfügbar ist, zu denen Smart Speaker, digitaler Integrationen ins Armaturenbrett von Fahrzeugen, Tablets, Wearables, Smartphones, virtuelle Assistenten, TV-Geräte und Spielkonsolen zählen, sowie durch seine Influencer, die Social Media-Präsenz, seine markengeschützten legendären Live-Music-Events, und seine Podcasts als die Nummer 1 der kommerziellen Podcast-Publisher weltweit. iHeartMedia ist außerdem Spitzenreiter in der Audio-Branche hinsichtlich Analytics- und Attribution-Technologie für seine Marketing-Partner, und kann dabei auf die Daten seiner enormen Verbraucherbasis zurückgreifen. iHeartMedia ist eine Sparte von iHeartMedia, Inc. Weitere Informationen finden Sie unter iHeartMedia.com.

