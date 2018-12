Silvester 2018 in der Wien Holding

Die Unternehmen der Wien Holding bieten zum Jahreswechsel wieder ein vielfältiges Programm jenseits von Blei gießen und traditionellem Fondue. Das Haus der Musik gewährt BesucherInnen im Rahmen des Silvesterpfads freien Eintritt, der Twin City Liner bringt Gäste zum Feiern nach Bratislava, bei der DDSG Blue Danube können Gäste bei der Silvester Gala das neue Jahr begrüßen und bei den Vereinigten Bühnen Wien können Musical- und Opernfans musikalisch ins neue Jahr starten. Damit steht einem gelungenen Jahreswechsel nichts mehr im Weg!

Gratis ins Haus der Musik im Rahmen des Wiener Silvesterpfads

Das Haus der Musik ist ein modernes, interaktives Erlebnismuseum und zugleich die Gründungsstätte der Wiener Philharmoniker, denen hier ein eigenes Museum gewidmet ist. Auf fünf Etagen präsentiert sich die faszinierende Welt der Musik und Klänge. Im Rahmen des Wiener Silvesterpfades können Interessierte das Haus der Musik am 31. Dezember zwischen 14:00 und 22:00 Uhr kostenlos besuchen (letzter Einlass 21:30 Uhr)! So können BesucherInnen mit dem „Virtuellen Dirigenten“ die Wiener Philharmoniker und Werke des Neujahrskonzertes wie den Donauwalzer selbst dirigieren. Im Museum der Wiener Philharmoniker lässt sich außerdem die Geschichte des Neujahrskonzerts entdecken.

Haus der Musik, Seilerstätte 30, 1010 Wien, www.hdm.at

Twin City Liner Silvesterfahrt: Die Verbindung zum Silvesterpfad in Bratislava

Der Twin City Liner der Central Danube bringt Passagiere am 31. Dezember vom Schwedenplatz direkt zum Silvesterpfad nach Bratislava und wieder retour. Denn groß gefeiert wird zu Silvester in Bratislava. Die Altstadt verwandelt sich in eine riesige Partyzone für alle Generationen. Kulinarische Köstlichkeiten, Musik von Klassik bis Pop und ein fulminantes Feuerwerk sorgen für einen schwungvollen Start ins neue Jahr. Bei der Rückfahrt nach Wien werden Sekt und kleine Häppchen an Bord serviert.

Abfahrt Wien: Montag, 31. Dezember 2018, 19:00 Uhr, Rückfahrt Bratislava: Dienstag, 1. Januar 2019, 01:30 Uhr, Gesamt-Arrangement um EUR 99,00. Buchungen telefonisch unter 01/904 88 80, per E-Mail an booking @ twincityliner.com.

DDSG Blue Danube Silvesterfahrt: Silvester Gala 2018

An Bord eines festlich dekorierten DDSG-Silvesterschiffs kann man den Jahresbeginn auf besondere Art und Weise begrüßen! Die Crew der DDSG verwöhnt die Passagiere mit einem exklusiven Gala-Buffet bestehend aus Vorspeisen, Hauptspeisen, Dessert und Käse sowie einem traditionellen Mitternachtsimbiss und einer Neujahrsüberraschung. Neben stimmungsvoller Livemusik werden um Mitternacht auch die Glockenschläge der Pummerin an Bord übertragen. Die Freidecks bieten einen wunderschönen und ungewöhnlichen Ausblick auf die Wiener Feuerwerke. Die Schiffe legen bei der Schiffsanlegestelle Wien/Reichsbrücke ab und befahren die Wiener Donau in Richtung Schleuse Greifenstein. Unterhalb der Schleuse wird gewendet und die Schiffe nehmen wieder Kurs auf das beleuchtete Wien.

Montag, 31. Dezember 2018 von 20:00 bis ca. 0:30 Uhr, EUR 179,00 pro Person. Buchung telefonisch unter 01/588 80, per E-Mail an info @ ddsg-blue-danube.at oder https://ddsg-shop.at/. Mehr Infos unter: www.ddsg-blue-danube.at.

Mit Fendrich-Hits ins neue Jahr: Musical-Hit „I am from Austria“

Musical-Fans können das Jahr 2018 bei einem Besuch im Raimund Theater musikalisch ausklingen lassen. In „I am from Austria“ erzählen über 20 Rainhard Fendrich-Hits wie u. a. „Macho Macho“, „Haben Sie Wien schon bei Nacht geseh‘n“, „Es lebe der Sport“, „Blond“, „Strada del Sole“, „Tango Korrupti“, „Nix is Fix“, „Weus‘d a Herz hast wie a Bergwerk” und natürlich das Titellied „I Am From Austria“ die Geschichte von einem österreichischen Filmstar, der international Karriere gemacht, es bis nach Hollywood geschafft hat und nun anlässlich des Opernballs nach Wien zurückkehrt.

Montag, 31. Dezember 2018, 15:00 und 19:30 Uhr, Karten ab EUR 20,00; Raimund Theater, Wallgasse 18-20, 1060 Wien. Tickets erhältlich im Wien-Ticket-Callcenter (01/588 85), im Wien-Ticket-Pavillon bei der Staatsoper, online unter www.wien-ticket.at sowie in allen weiteren Wien-Ticket-Vorverkaufsstellen.

Das neue Jahr filmreif beginnen: Kino-Blockbuster „Bodyguard“ als Musical genießen

Die Vereinigten Bühnen Wien (VBW) zeigen mit „Bodyguard“ im Ronacher einen der größten Kino-Blockbuster erstmals als Musical in Österreich. Erzählt wird die dramatische Liebesgeschichte von Superstar Rachel Marron und ihrem Bodyguard Frank Farmer. Der frühere Geheimagent wird engagiert, um den Superstar vor einem unbekannten Stalker zu beschützen – allerdings gegen ihren Willen. Bis das passiert, womit keiner gerechnet hat: zwischen den beiden bahnt sich eine leidenschaftliche Liebesbeziehung an. Spektakuläre Choreographien, die Songs des „Grammy“-prämierten Film-Soundtracks und noch zahlreiche weitere Welthits – in englischer Sprache gesungen – sorgen für ein Live-Erlebnis der Extraklasse.

Montag, 31. Dezember 2018, 15:00 und 19:30 Uhr, Restkarten verfügbar! Ronacher, Seilerstätte 9, 1010 Wien. Tickets erhältlich im Wien-Ticket-Callcenter (01/588 85), im Wien-Ticket-Pavillon bei der Staatsoper, online unter www.wien-ticket.at sowie in allen weiteren Wien-Ticket-Vorverkaufsstellen.

Romantik pur im Theater an der Wien: „Euryanthe“

Auf Opernfans wartet zum Jahreswechsel mit Carl Maria von Webers großer romantischer Oper Euryanthe ein ganz besonderes Highlight. Wie so oft in der Oper steht auch in diesem Werk die Treue auf dem Prüfstand: In einer mittelalterlichen, fantastischen Ritterzeit ist der edle Graf Adolar mit der empfindsamen Euryanthe verlobt. Den Grafen Lysiart hingegen hatte sie abgewiesen. Aus Eifersucht will er nun die Liebe des Paares zerstören. So provoziert er Adolar, der nicht müde wird, die Reinheit und Treue seiner Braut zu preisen, zu einer gewagten Wette um deren Standhaftigkeit…

Montag, 31. Dezember 2018 um 19:00 Uhr. Karten ab EUR 25,00; Theater an der Wien, Linke Wienzeile 6, 1060 Wien. Mehr Infos unter www.theater-wien.at. Tickets erhältlich im Wien-Ticket-Callcenter (01/588 85), im Wien-Ticket-Pavillon bei der Staatsoper, online unter www.wien-ticket.at sowie in allen weiteren Wien-Ticket-Vorverkaufsstellen.

Tipp: Noch bis 24. Dezember täglich ein Türchen öffnen beim Wien Holding-Adventkalender unter http://www.wienholding.at/adventkalender und viele tolle Preise gewinnen!

