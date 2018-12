NOVOMATIC packt Weihnachten in Schuhkartons

Rund 100 Schuhkartons spenden NOVOMATIC-Mitarbeiter für Kinder in Not im Rahmen der Aktion ‚Weihnachten im Schuhkarton‘.

Gumpoldskirchen (OTS) - Auch heuer engagierten sich wieder NOVOMATIC-Mitarbeiter mit unermüdlichem Einsatz für Kinder in Not. Die Initiative ‚Weihnachten im Schuhkarton‘ ist Teil der internationalen Aktion ‚Operation Christmas Child‘ des christlichen Hilfswerks Samaritan's Purse. Durch diese einzigartige Aktion wurden rund 11 Millionen Kinder in über 100 Ländern erreicht. NOVOMATIC war bereits im vergangenen Jahr Partner.

NOVOMATIC rief Anfang November 2018 zum Mitpacken auf. Am 21. November konnten schließlich insgesamt 100 Schuhkartons, gefüllt mit Geschenken, zur Sammelstelle gebracht werden. Die Schuhkartons aus dem deutschsprachigen Raum gehen heuer voraussichtlich nach Georgien, Lettland, Litauen, Montenegro, Polen, Republik Moldau, Rumänien, Serbien, Slowakei und in die Ukraine.

„Als österreichischer Leitbetrieb haben wir eine hohe soziale Verantwortung. Aus diesem Grund unterstützen wir gezielt ausgewählte Institutionen und Projekte wie ‚Weihnachten im Schuhkarton‘, um einen positiven Beitrag zu leisten. Dabei halten wir insbesondere langfristige Kooperationen für sinnvoll. Deshalb wird NOVOMATIC auch im nächsten Jahr Partner für ‚Weihnachten im Schuhkarton‘ sein“, so NOVOMATIC-Vorstandsvorsitzender Mag. Harald Neumann.

