Schramböck verlieh Staatspreis Werbung 2018

Jury zeichnete Demner, Merlicek & Bergmann für beste Gesamtkampagne aus – PPM Filmproductions lieferten besten Werbefilm - WE LOVE\TBWA Sieger in Kategorie Print/Outdoor

Wien (OTS/BMDW) - Am Montagabend hat Margarete Schramböck, Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, in Wien den 42. Staatspreis Werbung verliehen. Zur besten Gesamtkampagne kürte eine Expertenjury "XXX-Lutz - Wahl 2017", umgesetzt von Demner, Merlicek & Bergmann Werbegesellschaft mbH und FilmFactory Werbe- und Industriefilmges.m.b.H. für das Unternehmen XXXLutz KG. In der Kategorie "Werbefilm" ging der Staatspreis an die Filmproduktion von PPM Filmproductions GmbH und Jung von Matt/DONAU Werbeagentur GmbH für das Projekt "Erste Bank und Sparkasse - Better Me" für die Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG. Sieger in der Kategorie Print/Outdoor wurde die WE LOVE\TBWA Werbeagentur GmbH für das Projekt "PEOPLE MATCHING ARTWORKS" für die Österreichische Galerie Belvedere.

"Die ausgezeichneten Kampagnen wecken gekonnt Emotionen, kommunizieren erfolgreich auf digitalen wie analogen Kanälen und positionieren die Qualitätsmerkmale der beworbenen Produkte und Dienstleistungen. Die eingereichten Projekte zeigen eindrucksvoll die Kreativität und Innovationskraft der heimischen Werbebranche“, gratulierte Bundesministerin Schramböck allen Staatspreisträgern, den Sonderpreisträgern sowie den Nominierten.

Jurybegründungen für die Staatspreisträger

Kategorie Gesamtkampagne: "Durch die Integration des aktuellen tagespolitischen Geschehens in die Kampagne wird mit relativ einfachen Mitteln ein großer Effekt erzielt. Die Idee wird über alle Kanäle gut eingesetzt, auf witzige und polarisierende Weise wurde so ein Spot geschaffen, der in den Social Media viral ging."

Kategorie Werbefilm: "Der Film überzeugt mit einer gut durchdachten, mit gekonntem Storytelling fein gesponnenen, eleganten und in sich abgeschlossenen Geschichte. Mit einer guten Idee und technisch raffinierter Bildsprache wird die Message punktgenau vermittelt."

Kategorie Print/Outdoor: "Mit der neuen und originellen Idee einer Fotoserie von Menschen, die Kunstwerke betrachten und in ganz besonderer Weise optisch mit diesen interagieren, wird Kunst sichtbar ins Leben integriert. Das ermöglicht einen frischen Blick auf weltbekannte Kunstwerke."

Nominierungen für den Staatspreis

Aus insgesamt 125 Einreichungen wurden in den drei Kategorien jeweils drei Nominierungen vergeben. Neben den Staatspreisträgern waren dies:

In der Kategorie Gesamtkampagnen:

• "ASFINAG – Hallo Leben"

Agentur: Demner, Merlicek & Bergmann Werbegesellschaft mbH Auftraggeber: ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG • "Erste Bank und Sparkasse #glaubandich"

Agentur: Jung von Matt / Donau Werbeagentur GmbH

Auftraggeber: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG Filmproduktion: PPM Filmproductions GmbH

In der Kategorie Print/Outdoor:

• "Debra. So fühlt sich die Welt für ein Schmetterlingskind an." Agentur: Lowe GGK Werbeagentur GmbH

Auftraggeber: Debra Austria

• "Vöslauer - Laufomat"

Agentur: Demner, Merlicek & Bergmann Werbegesellschaft mbH Auftraggeber: Vöslauer Mineralwasser GmbH

In der Kategorie Werbefilm:

• "BIPA TV- Spot Männer - Dann bin ich auch ein Mädchen" Filmproduktion: Das Rund GmbH

Agentur: Serviceplan Austria GmbH & Co. KG

Auftraggeber: BIPA Parfümerien GmbH

• "XXX-Lutz - Wahl 2017 - Musikvideo"

Filmproduktion: FilmFactory Werbe- und Industriefilmges.m.b.H. Agentur: Demner, Merlicek & Bergmann Werbegesellschaft mbH Auftraggeber: XXXLutz KG

Sonderpreise

Der Sonderpreis der Jury für eine regionale oder KMU-Kampagne ging in diesem Jahr an die Strussnig Fenster GmbH für die von der Agentur CMM Werbe- und Positionierungsagentur OG umgesetzte Kampagne "Strussnig-Ohrenblicke: Mit Innovation zur Win-Win-Win-Situation". Mit den "Ohrenblicken" am Kärntner Pyramidenkogel wurde blinden und sehbehinderten Menschen mit Hilfe einer Hörstation mittels Kopfhörern der Ausblick in alle vier Himmelsrichtungen erzählt und damit zugänglich gemacht.

Der im Rahmen des Staatspreises Werbung verliehene Publikumspreis der Mediaprint "Printwerbung des Jahres powered by Krone und Kurier" ging an die Agentur ideas4you Werbeagentur GmbH und Auftraggeber AKTION REGEN - Verein für Entwicklungszusammenarbeit. Mit ihrer Plakat-Aktion "Verdammt und zugenäht" machten sie auf eindringliche Weise auf die Problematik der weiblichen Genitalverstümmelung aufmerksam.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Presseabteilung

+43 (0) 1 711 00-805130

presseabteilung @ bmdw.gv.at

https://www.bmdw.gv.at