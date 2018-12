Oö. Volksblatt: "Normalität" (von Markus EBERT)

Ausgabe vom 18. Dezember 2018

Linz (OTS) - Nein, in Bezug auf die Regierung muss man es nicht mit Udo Jürgens halten, der einmal gesungen hat: „Heute beginnt der Rest deines Lebens ...“ Aber: Zumindest beginnt für die türkis-blaue Koalition heute das zweite Arbeitsjahr, mit anderen Worten: Man sollte nun einfach in der Normalität angekommen sein — und zwar auch, was die mediale Bewertung dieser Regierung betrifft. Das teilweise hyperventilierende Wiedergeben von Regierungsplänen oder Regierungsbeschlüssen — a la Plastik!Sackerl!Verbot! — muss ebenso wenig Fortsetzung finden wie so manche Regierungsinszenierung. Es ist schon gut, wenn gearbeitet und nicht gestritten wird, und noch besser ist es, wenn gut gearbeitet wird, wofür ja noch vier Jahre Zeit sind. So wie man weiß, dass allem Anfang ein Zauber innewohnt, weiß man auch, dass es gerade in der Politik nicht der Zauber ist, der bleibt, sondern das, was für die Menschen in diesem Land getan wurde. Etwa im Pflegebereich, wo die persönliche Betroffenheit aufgrund der demografischen Entwicklung enorm zunehmen wird. Oder in der weiteren Entlastung der steuerzahlenden Menschen, denn ohne sie wäre kein Staat zu machen — schon gar kein Sozialstaat, auf den im Fall der Fälle Verlass ist. Die härteste Währung der Wähler ist deren Vertrauen in die Politik.

