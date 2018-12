Systech gibt erweiterte Cloud-Plattform zur Sicherung weltweiter Lieferketten heraus

Princeton, New Jersey (ots/PRNewswire) - Systech, global führend im Bereich der Sicherheit der Lieferkette und im Markenschutz, hat heute die neueste Version seiner cloudbasierten Produkte für Tracking und Authentifizierung bekannt gegeben, die dafür sorgen, dass Produkte in der gesamten Lieferkette authentisch, sicher und angebunden sind.

Integriertes Tracking und Produktauthentifizierung für den Kampf gegen Markenfälschung und Inventurverluste

Diese erweiterte Lösung verfügt über die preisgekrönte e-Fingerprint®-Technik des Unternehmens, die einen gedruckten Barcode ohne weiteren Zusatz in eine eindeutige, digitale Kennung umsetzt, gemeinsam mit verbesserten Tracking-Kapazitäten und Compliance. Zu den neuen Funktionen dieser Version gehören:

Betriebliche Informationen für die tägliche Nutzung und Weitergabe von Daten, die Entscheidungsgrundlagen bilden können

Analysen für das gesamte Unternehmen, um technische und geschäftliche Ziele umzusetzen

Unterstützung von e-Fingerprint für eine breitere Palette von Produktverpackungsgrößen und Substraten

Möglichkeit der Bereitstellung umfassenderen QR-Code-Supports

Automatische Sammlung und Konsolidierung von Daten für Verpackung und Compliance

Betriebsbereite cloudbasierte Testumgebungen zur Reduzierung von Risiken bei der Bereitstellung

Systechs nicht wahrnehmbares e-Fingerprint UniSecure® ohne Zusätze trägt zusammen mit dem Trackingprodukt UniTrace® zum Kampf gegen die weltweite Produktfälschung und Inventurverluste in der Lieferkette bei, ohne dass in der Verpackung zusätzliche Schritte unternommen werden müssen. Diese leistungsfähige Kombination sorgt dafür, dass Produkte in der gesamten Lieferkette von der Herstellung bis in die Hände des Kunden authentisch, sicher und angebunden sind.

"Die fortlaufenden Upgrades unserer Plattform für die Authentifizierung und das Tracking von Produkten unterstützen unser Engagement, Kunden bei der Sicherung ihrer Lieferketten gegen die wachsenden globalen Bedrohungen von Markenfälschung und Inventurverlusten zu schützen", sagte Ara Ohanian, CEO von Systech. "Kein anderer Anbieter liefert eine derart umfassende Lösung, die eine Reihe von Lücken in der Lieferkette schließt, um für die Verteilungskanäle von Marken eine einzigartige Abwehr zu bieten."

Die neue Cloudplattform-Version von Systech verfügt zudem über Systech360(TM), das die Verwaltung und Konfiguration der Produkte von Systech aus einer Hand bietet. Systech360 stellt Informationen bei Verpackungen, Serienfertigung, Authentifizierung und Tracking von Systech bereit. Neben Informationen in Echtzeit stellt die automatisierte Plattform Analysen im gesamten Unternehmen zur Verfügung, um technische und geschäftliche Ziele umzusetzen.

Informationen zu Systech:

Systech ist weltweit technisch führend in den Bereichen Sicherheit der Lieferkette und Authentifizierung von Produkten. Seit mehr als 30 Jahren setzen wir in der Herstellung Technik ein. Systech war bahnbrechend in der Serienfertigung in der Pharmazie und Innovationen in Reihenkontrolle und -inspektion, der Verwaltung von Verpackungsreihen und dem Tracking. Heute revolutioniert Systech den Markenschutz in einer Reihe von Branchen. Unsere Softwarelösungen sorgen dafür, dass Produkte von der Herstellung bis in die Hände des Kunden authentisch, sicher und angebunden bleiben.

