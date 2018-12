Freiheitliche Wirtschaft begrüßt neue Außenwirtschaftstrategie!

WKÖ-VP Krenn: Das ist ein wichtiger Schritt zur Erhöhung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft!

Wien (OTS) - „Arbeitsplätze und Wohlstand hängen bei einer stark exportorientierten Wirtschaft wie der österreichischen (Ausfuhren von 142 Mrd. Euro, davon rund 30% außerhalb der EU) in erheblichem Maß von guten internationalen Wirtschaftsbeziehungen ab. Durch eine strategische Ausrichtung zur Unterstützung der KMU in Form einer Road-Map zu Handels- und Investitionsabkommen oder Risiko-Guides für Geschäftstätigkeiten in sensiblen Regionen, können so heimische Unternehmen ihre Potentiale im Ausland besser ausschöpfen und von den positiven Aspekten der Globalisierung noch stärker profitieren.“, so der Bundesobmann der Freiheitlichen Wirtschaft und WKÖ-Vizepräsident Matthias Krenn.

„Vorgesehen sind weiters die frühzeitige Einbindung von Unternehmervertreter in Handelsverhandlungen, die Einrichtung eines „One-Stop-Shops“ für außenwirtschaftliche Förderungen und die gezielte Unterstützung der Auslandsvermarktung heimischer Infrastrukturtechnologie. So wird mittels eines einheitlichen Außenauftritts die „Marke Österreich“ mit ihrer Produktqualität, Serviceorientierung und den innovativen Ideen medial gebündelt und verstärkt und zwar mit dem Ziel, dass interessierte ausländische Unternehmer und potentielle Investoren rasch jene Informationen abrufen können, die sie benötigen. Abgewickelt soll das über eine zentrale Anlaufstelle über die Austrian Business Agency in Zusammenarbeit mit den Außenwirtschaftscentern der WKO und den diplomatischen und konsularischen Vertretungen Österreichs im Ausland erfolgen.“, so Krenn weiter.

„Diese wertorientierte Ausrichtung der Außenwirtschaftspolitik garantiert, dass Österreich als langfristiger vertrauensvoller Partner wahrgenommen und wertgeschätzt wird. Dabei zeichnet sich das österreichische Engagement für hohe internationale Produkt-, Umwelt- und Sozialstandards und Verlässlichkeit aus, da die heimische Wirtschaft das Thema Nachhaltigkeit bereits früh als Marktchance erkannt hat. Diese Neuausrichtung ist weiters eine vorausschauende Strategie, die Wachstum und Wohlstand langfristig sichert.“, so Krenn abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitliche Wirtschaft - RfW

Mag. Michael Brduscha

0043 664 3384704

vorarlberg @ fw.at

http://www.fw.at