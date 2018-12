Traditioneller Weihnachts- und Neujahrsempfang im NÖ Landhaus

LH Mikl-Leitner: „Gemeinsam viele Weichenstellungen“ vorgenommen

St. Pölten (OTS/NLK) - Das Jahr 2018 sei „ein sehr gutes, erfolgreiches Jahr“ gewesen, man habe „gemeinsam viele Weichenstellungen“ vornehmen können, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl heute, Montag, im Zuge des traditionellen Weihnachts- und Neujahrsempfanges im NÖ Landhaus. Neben der Landeshauptfrau konnte Landesamtsdirektor Werner Trock u. a. auch Landtagspräsident Karl Wilfing, die beiden LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Franz Schnabl sowie die Mitglieder der Landesregierung Petra Bohuslav, Ludwig Schleritzko und Martin Eichtinger begrüßen. Erstmals wurden im Zuge des Empfanges auch Mitarbeiter der Landesverwaltung für besonders hervorragende Leistungen ausgezeichnet – heuer wurden in dieser Form Peter Dorn und Andreas Böhmer von der Gruppe Straße bzw. Michael Pirkl von der Abteilung Hydrologie und Geoinformation hervorgehoben.

In ihrer Festansprache blickte Landeshauptfrau Mikl-Leitner auf ein „unglaublich erfolgreiches Jahr 2018“ zurück. Der „Stil des Miteinanders“ bedeute auch, „die Anliegen der Bevölkerung zu den wichtigsten Aufgaben der Politik und der Landesverwaltung zu machen“. So sei etwa in den Bereichen Gesundheit, Familie, Mobilität, Wirtschaft und Beschäftigung sehr viel gelungen, nannte sie als Beispiele das Beschäftigungspaket, das Familienpaket oder auch den Regionalen Strukturplan Gesundheit.

Die Landesverwaltung stehe für Kompetenz, Leistungsbereitschaft, Ausdauer und Professionalität, so die Landeshauptfrau weiters. Bei einer Mitarbeiterbefragung sagten 88 Prozent der Befragten, sie seien „stolz, im niederösterreichischen Landesdienst zu arbeiten“, betonte sie. Im Landesdienst „stimmt die Teamarbeit, stimmt die Bürgernähe“, so Mikl-Leitner: „Hier wird das Miteinander gelebt.“

Der Weihnachts- und Neujahrsempfang im NÖ Landhaus gehe auf eine sehr lange Tradition zurück, meinte Landesamtsdirektor Werner Trock in seiner Ansprache. Das Jahr 2018 sei ein Jahr mit sehr vielen Ereignissen gewesen, nannte er etwa das Gedenkjahr, den Ratsvorsitz und vor allem die Landtagswahl als Beispiele. In Niederösterreich habe man ganz klar das Ziel verfolgt, das schnellste Bundesland zu werden und gleichzeitig das schönste Bundesland zu bleiben. Mit der die Schwerpunkte Deregulierung, Dezentralisierung und Digitalisierung umfassenden „3 D-Strategie“ habe man sehr viel getan, um dieses Ziel zu erreichen, so Trock.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Christian Salzmann

02742/9005-12172

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse