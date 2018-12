NEOS: Afrika-Forum ist eine vertane Chance

Claudia Gamon: „Das Fehlen klarer Ziele hat aus einem ambitionierten Gipfel zweier Kontinente eine bloße Inszenierung gemacht.“

Wien (OTS) - Skeptisch betrachtet NEOS-Europasprecherin Claudia Gamon das Afrika-Forum in Wien auf Einladung der Bundesregierung. Es sei viel zu wenig klar, worum es dabei tatsächlich gehen soll: „Das Afrika-Forum der schwarz-blauen Bundesregierung scheint auf wenig Interesse in Europa und Afrika zu stoßen, anders ist nicht nachvollziehbar, warum es kaum Staats- und Regierungschefs gibt, die ihr Kommen zugesagt haben. Wie will sich Europa als verlässlicher Partner für eine engere Zusammenarbeit positionieren, wenn eine bereits lange angekündigte Konferenz zwischen zwei Kontinenten zu einer reinen Inszenierung für Bundeskanzler Kurz zusammenschrumpft?“ Gamon vermisst Ziele und inhaltliche Inputs der Regierung als Veranstalterin: „Wo ist eine klare Zielvorgabe für dieses Forum? Wo ist echte Wertschätzung für die Länder unseres Nachbarkontinents und ehrliches Interesse an einer Zusammenarbeit abseits von Inszenierungsmöglichkeiten für den Kanzler? Die Beziehungen zu den Ländern Afrikas ist zu wichtig, als dass man sie nur für ein paar schöne Fotos ausnützt.“

Angesichts des Faktums, dass 36 Prozent des afrikanischen Handels mit Europa geschehen, mahnt Gamon ein, diesen Faktor mehr als Möglichkeit zu sehen: „Die Entwicklungszusammenarbeit muss vermehrt über Klein- und Mittelbetriebe laufen. Das würde einen doppelten Mehrwert erzeugen: Investitionen in afrikanischen Staaten schaffen dort Perspektiven für die Bevölkerung und bauen lokales Know-How auf, gleichzeitig würden heimische Betriebe auch profitieren. Das wäre eine wirksame Maßnahme. Es bleibt zu hoffen, dass die Bundesregierung solche Inputs auch aufnimmt.“

