Alira Health fügt mit Erwerb von Clinical Insights IT-Kapazitäten hinzu

Boston (ots/PRNewswire) - Alira Health (www.alirahealth.com), eine führende internationale Beratungsfirma für Gesundheit und Biowissenschaften, hat den Erwerb von Clinical Insights bekannt gegeben, einem IT-Unternehmen, das Datenanalysen und Prognoseanalysen für Firmen aus dem Gesundheitswesen anbietet.

Neue Kapazitäten bei Statistik und künstlicher Intelligenz bauen das Paket der Beratungsdienste von Alira Health im Gesundheitswesen aus.

Der Erwerb fügt sämtlichen Tätigkeitsbereichen von Alira Health eine umfassende Datengrundlage hinzu, darunter Beratungsdienste der Felder Innovation, Behörden, Klinik, Strategie und Transaktionen. Das vereinte Unternehmen wird seinen Kunden jetzt eine ganze Palette sich ergänzender, integrierter Dienste zur Verfügung stellen. Dazu gehört, Kunden bei der Implementierung neuer, wertbasierter Pflegemodelle in den USA und der EU zu unterstützen, wie auch bei Kosten und Rekrutierung von Teilnehmern klinischer Studien, Erstattung, Ökonomie des Gesundheitswesens, Marktzugriff und Entwicklung maßgeschneiderter Datenprodukte.

"Wir haben aktiv nach der passenden Analyseplattform als Ergänzung unserer Firma Ausschau gehalten, um unseren Praxisbereichen weitere Datenwerkzeuge zu geben, die Kunden bessere Erkenntnisse und wissenschaftlich fundierte Empfehlungen ermöglichen", sagte Gabriele Brambilla, CEO von Alira Health. "Wir sind erfreut, Clinical Insights und ihr fantastisches Team bei Alira Health begrüßen zu können. Die Hinzufügung ihrer Kapazitäten im Bereich der Datenanalysen bildet eine entscheidende Unterstützung für strategische, wirtschaftliche, behördliche, klinische und innovative Entscheidungsprozesse in den neuen Umfeldern des Gesundheitswesens. Wir sind erfreut, diese neue Kompetenz hinzufügen zu können und unseren Kunden den besten Wert bereitzustellen."

"Das Team von Clinical Insights freut sich darauf, Teil von Alira Health zu werden", sagte Paolo Migliari, Chief Operations und Digital Information Officer von Clinical Insights. "Diese neue Partnerschaft gibt uns die Gelegenheit, unser Wissen in einem größeren Spektrum der Dienstbereiche einzusetzen und Kunden im gesamten Zyklus von Produkten und Unternehmen zu unterstützen. Wir teilen das Engagement von Gabriele Brambilla für das vollständig integrierte Modell von Gesundheitswesen und Biowissenschaften von Alira Health vollständig und sind der Überzeugung, dass Alira Health seinen Kunden mit der Hinzufügung von Clinical Insights wichtige Erkenntnisse und herausragenden Wert durch mehr Wissen im Gesundheitsbereich zur Verfügung stellen wird."

Informationen zu Alira Health:

Alira Health trägt zur Transformation im Gesundheitswesen bei, indem Firmen aus Gesundheitswesen und Biowissenschaften Innovation und Wertschöpfung im gesamten Zyklus von Produkten und Firmen ermöglicht wird. Die Beratungsdienste von Alira Health stehen in den Bereichen Innovation, Behörden, Klinik, Strategie und Transaktionen zur Verfügung und berühren praktisch jeden Aspekt des Gesundheitswesens, darunter Pharmazie, MedTech, Biotech, Dienstleistungen im Gesundheitswesen sowie IT.

Das Unternehmen widmet sich der Branche des Gesundheitswesens mit einem integrierten Ansatz. Es werden Branchenfachleute, Strategen, Banker, Wissenschaftler, Ärzte und Statistiker für die Arbeit an Projekten zusammengebracht und Analysen, Empfehlungen und strategische Ausführung von Projekten bereitgestellt.

Alira Health wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz vor den Toren von Boston (USA). Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in San Francisco (USA); Paris (Frankreich); Barcelona (Spanien); München (Deutschland) und Mailand (Italien).

Informationen zu Clinical Insights:

Clinical Insights Limited stellt Werkzeuge und Unternehmensberatung auf Grundlage umfassender Datenanalysen für Pharmaziefirmen bereit. Die Lösungen des Unternehmens optimieren die Leistung mittels dynamischer Analysetechniken auf Grundlage realer Marktinformationen in Echtzeit; es verbessert Erkenntnisse des Marktes und entwickelt geschäftliche Lösungen auf Grundlage umfassender Analysen verfügbarer Big Data in Echtzeit; und es steigert die geschäftliche Performance durch Integration von Analysetechniken und firmeneigener Marktdaten in Echtzeit in die Verwaltungssysteme der Nutzer.

Die Lösung des Unternehmens stellt zudem Daten in Echtzeit und dynamische Analysetechnik zur Verfügung, mit der Kunden wichtige Produkt-Flows feststellen und Schwankungen der Produktnachfrage ausgleichen können; zudem kann der Nachschub an den Bedarf der Märkte angepasst werden.

Des Weiteren werden die Produkte des Unternehmens genutzt, um das Messaging zu optimieren, um schneller mehr Anteil am dynamischen Markt zu erhalten und Verluste von Marktanteilen an neue Teilnehmer zu minimieren, sowie weitere Erkenntnisse darüber zu erhalten, wie Produkte und Messaging die Behandlungsmuster insgesamt verändern.

Clinical Insights wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Mailand (Italien).

