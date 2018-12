NEOS: Ausgangssperren sorgen nicht für Sicherheit

Stephanie Krisper: „Wir werden uns noch wundern, wohin die Harmoniesucht Kurz noch führen wird. Man fragt sich, wer das Sagen hat: Kurz oder Kickl?“

Wien (OTS) - „Eine Hausordnung ist völlig in Ordnung und auch üblich. Was die weiteren Ideen der Regierung betrifft, ist klar: Wenn ein Ausgangsverbot streng sanktioniert wird, werden damit alle Asylwerber_innen verpflichtet, ihre Unterkunft nicht zu verlassen. Das wäre ein grundloser Freiheitsentzug und damit eine schwere Menschenrechtsverletzung - egal hinter welcher Bezeichnung sich die Regel verbirgt“, so NEOS-Sprecherin für Inneres Stephanie Krisper zu den jüngsten Ideen der Bundesregierung. „Weiters sorgen Ausgangssperren gar nicht für mehr Sicherheit. Denn Menschen, die Tag aus, Tag ein nichts tun dürfen, werden eher straffällig. Deshalb braucht es Beschäftigung für Asylwerber_innen und Asylberechtigte. Das würde tatsächlich mehr Sicherheit bringen. Und abgelehnte Asylwerber_innen müssen tatsächlich rückgeführt werden. “

Dass Bundeskanzler Kurz bei den populistischen Ausritten der FPÖ mittut, zeigt laut Krisper, wohin die Harmoniesucht des Bundeskanzlers führen kann. „Man fragt sich, wer die Linie vorgibt: Kurz oder Kickl?“

