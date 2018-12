ORF III Kulturdienstag: Thomas Brezina, Wolfgang Hohlbein und Andreas Englisch in „erLesen“

Außerdem: „ORF III AKTUELL“ zum Afrika-Gipfel in Wien, „Erbe Österreich“-Tripel u. a. mit „Sisi, Schratt & Sacher: Wiens glamouröse Frauen“

Wien (OTS) - Anlässlich Österreichs EU-Ratspräsidentschaft laden Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Paul Kagame, Präsident der Republik Ruanda und Vorsitzender der Afrikanischen Union, zu einem Afrika-Gipfel nach Wien. ORF III Kultur und Information überträgt am „ORF III Kulturdienstag“, dem 18. Dezember 2018, um 12.55 Uhr in „ORF III AKTUELL“ die dazu abgehaltene Pressekonferenz. Präsentiert werden die Fortschritte in der Zusammenarbeit zwischen Afrika und Europa in den Bereichen Innovation und Digitalisierung sowie entwickelte Maßnahmen zur Sicherung von Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit auf beiden Kontinenten.

In der „erLesen“-Weihnachtsausgabe (20.15 Uhr) begrüßt Heinz Sichrovsky Thomas Brezina, Wolfgang Hohlbein und Andreas Englisch zum Gespräch. Vatikan-Korrespondent und Papstkenner Andreas Englisch erweckt in seinem Buch die mehr als 2000-jährige Stadtgeschichte zum Leben und erzählt von weisen und raffgierigen Päpsten gleichermaßen. Wolfgang Hohlbein, der vielschreibende Großmeister der fantastischen deutschen Literatur, entführt seine Leserschaft in mystische Welten voller magischer Kreaturen. So manche Figur aus Hohlbeins Welt lehrte uns das Fürchten – doch, wovor fürchtet sich der Autor selbst? Thomas Brezina hat mit seinen Büchern Generationen von Leseratten geprägt. Die Kinder von damals sind wie die Figuren seiner bekannten Romanreihe „Die Knickerbocker-Bande“ erwachsen geworden und doch hält die Faszination an.

Danach folgt ein „Erbe Österreich“-Tripel, beginnend mit der Dokumentation „Sisi, Schratt & Sacher: Wiens glamouröse Frauen“ (21.05 Uhr). Der Film von Patrice Fuchs porträtiert u. a. Kaiserin Elisabeth, Schauspielerin Katharina Schratt und Hotelbesitzerin Anna Sacher – allesamt einflussreiche Frauen, die sich in einer durch und durch von Männern dominierten Welt behaupten konnten und Wien den Glanz einer Society-Metropole verliehen.

Danach stehen zwei Dokus von Marie-Thérèse Thiery und Isabel Gebhart auf dem Programm: „Lebensraum Graben und Kohlmarkt“ (21.55 Uhr) erzählt die Geschichte der schillernden Wiener Einkaufsmeile. In „Lebensraum Christkindlmärkte“ (22.45 Uhr) funkeln, glitzern und duften die Weihnachtsmärkte, doch vor allem die Rückbesinnung auf alte Kunsthandwerk-Traditionen ist ein wichtiger Bestandteil ihres Flairs.

