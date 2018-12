„DIE.NACHT“: Daniel Wisser und Emmy Werner bei „Willkommen Österreich“ am 18. Dezember

Und: „Wissen & Durst“ gibt es bei den „Science Busters“

Wien (OTS) - Daniel Wissers Roman „Königin der Berge“ ist das beste österreichische Buch des Jahres. Der Autor und Gewinner des Österreichischen Buchpreises 2018 ist am Dienstag, dem 18. Dezember 2018, um 21.55 Uhr in ORF eins zu Gast in „Willkommen Österreich“. Außerdem setzt sich die ehemalige Volkstheater-Direktorin Emmy Werner zu Stermann und Grissemann an den Schreibtisch. Gleich danach um 22.55 Uhr stillen die „Science Busters“ wieder den Wissensdurst des „DIE.NACHT“-Publikums. In einer neuen Folge gehen Mikrobiologe Helmut Jungwirth und Molekularbiologe Martin Moder an der Seite von MC Martin Puntigam u. a. der Frage nach, ob Bierhefe gegen Hangover auch ein Reparaturseidl trinkt?

Mehr zu den Inhalten der „DIE.NACHT“ am 18. Dezember:

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 21.55 Uhr

Lange Zeit prägte Emmy Werner das kulturelle Leben Wiens maßgeblich mit. 17 Jahre lang leitete sie das Volkstheater. Als Werner 1988 ihre Stelle als Direktorin antrat, war sie im deutschen Sprachraum die einzige Frau an der Spitze eines großen Theaters. In ihrer Biografie „... als ob sie Emma hießen“ spürt Emmy Werner dem Frauendasein, dem Dasein als Direktorin und dem Älterwerden nach.

Für seinen Roman „Königin der Berge“ wurde Daniel Wisser mit dem Österreichischen Buchpreis ausgezeichnet. Mit der Geschichte über einen Unsympathler mit der Diagnose Multiple Sklerose, der seinem Leben selbst ein Ende setzen will, gelingt dem Kärntner das Kunststück, ein schweres Thema in ein komisches und lebensbejahendes Buch zu verpacken. Nicht nur im heimischen Literaturbetrieb, auch in der Musikszene ist Daniel Wisser kein Unbekannter. 1994 gründete er das Erste Wiener Heimorgelorchester. Die Band ist neben Fennesz oder auch Bernhard Fleischmann eine Größe in der Wiener Elektronik-Musik-Szene.

Am Ende der Sendung steht ein alter Bekannter aus dem „Salon Helga“ auf der „Willkommen-Österreich“-Showbühne. Rochus Boulanger, ehemals Mitglied von Die Nuts, stellt sein Projekt Suzie Trio vor.

„Science Busters – Wer nichts weiß, muss alles glauben“: „Wissen & Durst“ um 22.55 Uhr

Wissen & Durst – zwei Dinge, die Menschen mitunter verwechseln. Die einen schauen, dass sie erst was wissen, und stillen dann Durst. Die andere wissen erst dann alles besser, wenn sie ihren Durst ordentlich gestillt haben. Gemeinsam mit MC Martin Puntigam untersuchen Univ.-Prof. Helmut Jungwirth (Mikrobiologe, Uni Graz) und Martin Moder, PhD (Molekularbiologe, Zentrum für Molekulare Medizin) als Sommeliers der Wissenschaft: Trinkt Bierhefe gegen Hangover auch ein Reparaturseidl? Wie lange muss man Goldfische dekantieren? Kann ich meinen Gästen altes Badewasser als Aperitif aufwarten? Wissenschaft im Promillebereich mit perlendem Säbeltanz on stage!

