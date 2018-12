100 Minuten „Report spezial“: Kampf gegen illegale Migration, mehr Hilfe vor Ort – wie erfolgreich war Österreichs EU-Präsidentschaft?

Am 18. Dezember um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Susanne Schnabl präsentiert am Dienstag, dem 18. Dezember 2018, bereits um 20.15 Uhr in ORF 2 einen „Report spezial“ zum Abschluss der österreichischen EU-Präsidentschaft – u. a. mit einer weiteren Bürgerdiskussion und Bundeskanzler Kurz im Studio-Gespräch.

Der „Report spezial“ geht dabei vor allem der Frage nach, ob die österreichische Vorsitzführung ihrem Motto „Ein Europa, das schützt“ gerecht geworden ist. Die Bundesregierung hat die Migrationsfrage ins Zentrum ihrer Präsidentschaft gestellt. Auch der letzte Höhepunkt ist diesem Thema gewidmet: das EU-Afrika-Forum am Montag und Dienstag in Wien. Daher überprüfen Eva Maria Kaiser und Helga Lazar, ob die Ankündigung, Fluchtursachen in den Herkunftsländern zu bekämpfen, umgesetzt wird.

Vanessa Böttcher stellt in ihrem Beitrag zwei Projekte der Entwicklungszusammenarbeit in Äthiopien auf den Prüfstand, um nachvollziehbar zu machen, ob die Ziele erreicht werden. Bei der Bekämpfung illegaler Migration wurde bei der Übernahme des EU-Vorsitzes Ägypten als vorbildlich genannt. Karim El-Gawhary beleuchtet für den „Report spezial“, wie Ägypten vorgeht und was das für die Lage von Flüchtlingen und Migranten im Land bedeutet.

Benedict Feichtner hat für das „WELTjournal“ als einer von ganz wenigen Journalisten Libyen besucht. Es ist ihm gelungen, einen Schlepper zu interviewen, der keine Bereitschaft zeigt, seinen Lebensunterhalt künftig nicht mit Menschenhandel zu verdienen. Zuletzt hat die Brutalität der Schlepper zugenommen: Wer nicht übers Meer weggebracht werden kann, landet oft in Folterlagern, um mit Handyvideos der Folterungen Geld von Angehörigen in den Herkunftsländern zu erpressen.

Jakob Horvat unternimmt einen Lokalaugenschein an der EU-Außengrenze zu Bosnien, wo Tausende Flüchtlinge und Migranten gestrandet sind. Zum weiteren Vorgehen beim Außengrenzschutz interviewt Martin Pusch Innenminister Herbert Kickl.

Wie die österreichische Bevölkerung das Thema „EU und Migration“ beurteilt, wird Susanne Schnabl bei der zweiten Bürgerdiskussion des „Report“ ergründen. Nach der Gesprächsrunde zum Thema Demokratie Anfang November ist dies das zweite repräsentative Sample aus dem SORA-Demokratiemonitor, bei dem Personen mit unterschiedlichen Zugängen zum Thema miteinander ins Gespräch gebracht werden. Außerdem bringt der „Report“ erste Ergebnisse einer Umfrage im Auftrag der Unis Graz und Krems zum Thema Europa.

Wie die österreichische Vorsitzführung beurteilt wird, fragen Martina Schmidt und Ernst Johann Schwarz Experten in Brüssel und die führenden österreichischen EU-Parlamentarier. ORF-EU-Korrespondent Peter Fritz analysiert live. Im Studio stellt sich dazu Bundeskanzler Sebastian Kurz den Fragen von Susanne Schnabl.

