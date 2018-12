Leichtfried: Afrika-Forum als Fotoshow ohne EU-Top-Player

SPÖ kritisiert teure Inszenierung und ergebnislosen EU-Ratsvorsitz

Wien (OTS/SK) - Zur bescheidenen Bilanz des österreichischen EU-Ratsvorsitzes kommt am Ende noch das Afrika-Forum als letzte von vielen Fotoshows. Bezeichnend ist für den SPÖ-Europasprecher Jörg Leichtfried dabei das Fernbleiben der meisten afrikanischen Staats- und Regierungschefs sowie der europäischen Top-Player. Die Staatschefs von Spanien, Frankreich und Deutschland kommen nicht nach Wien. „Sanchez, Macron und Merkel schlagen die Einladung von Kanzler Kurz aus. Sie kehren der österreichischen Regierung den Rücken. Spätestens seit dem rot-weiß-roten Ausscheren beim UNO-Migrationspakt will kaum noch jemand Teil dieser Inszenierung sein“, so Leichtfried. *****

Den Ratsvorsitz generell bezeichnet Leichtfried als Serie teurer Fotoshows mit großspurigen Ankündigungen ohne Ergebnisse: „Vor lauter Blitzlicht hat Kurz scheinbar auf die Sache selbst, nämlich auf die Probleme und ihre Lösungen, vergessen. Beim selbst gewählten Hauptthema Migration bleibt der Kanzler säumig: keine Rückführungsabkommen, kein EU-Asylsystem, keine Einigung bei Frontex und beim EU-Außengrenzschutz. Diese Bilanz ist enttäuschend.“

Eine ähnliche Bilanz lässt sich auch im Steuerbereich ziehen. Die Digitalsteuer steht vor dem gleichen Schicksal wie die Finanztransaktionssteuer, die unter österreichischem Vorsitz de facto begraben wurde. Auch der „Schmäh“ der Subsidiarität sei der schwarz-blauen Regierung nicht aufgegangen, so Leichtfried. „Keinen einzigen Politikbereich konnten Kurz und Co. gemeinsam mit Kommission und Rat für eine Renationalisierung identifizieren“, so Leichtfried. (Schluss) em

