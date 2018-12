ORF SPORT + mit FIFA-Klub-Weltmeisterschaft und spusu-Handball-Liga

Am 18. Dezember im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 18. Dezember 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft VAE 2018 (Semifinale 1 CA River Plate – Al Ain FC) um 17.20 Uhr und vom spusu-Handball-Liga-Spiel HC Linz AG – SG Insignis Handball Westwien um 20.15 Uhr, das Snowboard FIS World Cup Magazine (Copper Mountain) um 16.50 Uhr, das „Sport-Bild“ um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und die Höhepunkte vom Herren-Parallel-Riesenslalom in Alta Badia um 22.00 Uhr.

Bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2018 in den Vereinigten Arabischen Emiraten spielen CA River Plate (Argentinien) gegen Al Ain FC (Vereinigte Arabische Emirate) und die Kashima Antlers (Japan) gegen Real Madrid CF (Spanien) um den Einzug in das Finale. ORF SPORT + überträgt die beiden Semifinal-Spiele am 18. Dezember bzw. 19. Dezember jeweils ab 17.20 Uhr live. Am 22. Dezember stehen das Spiel um Platz 3 um 14.20 Uhr und das Finale um 17.25 Uhr live auf dem Programm von ORF SPORT +. Kommentator am 18. Dezember ist Daniel Warmuth.

Der HC Linz AG empfängt in der 17. Runde der spusu-Handball-Liga am 18. Dezember die SG Insignis Handball Westwien. Kommentator ist Johannes Hahn.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 17. Dezember, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at