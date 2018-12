Donaustadt: Combo „Five In Love“ swingt am Freitag

Wien (OTS/RK) - Mit feinstem Swing und Jive bringt das Ensemble „Five In Love“ das Publikum allerorts in Schwung. Der Verein „Kulturfleckerl Eßling“ konnte die beschwingt spielende Combo für ein Konzert am Freitag, 21. Dezember, engagieren. Schauplatz des um 19.00 Uhr beginnenden Auftritts ist der „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96). Auf dem Programm stehen Swing-Klassiker, swingende „Cover-Versionen“ neuzeitlicher Hits plus Eigenkompositionen. Mit dem Ausruf „Hi Dee Hooo!“ begrüßt die Gruppe die Anwesenden. Der Eintritt ist frei. Erforderlich ist nur eine Reservierung von Zählkarten unter der Telefonnummer 774 80 72 oder per E-Mail: reservierung @ kulturfleckerl.at.

Der charismatische Sänger Paul Kreshka und die Freunde Jürgen Jagfeld (Saxophon, Klarinette), Thomas Hechenberger (Gitarre), Ernst Jagfeld (Piano), Peter Strutzenberger (Bass) und Dieter Herfert (Trommeln) spannen an dem Abend einen schwungvollen Liederbogen von Louis Prima bis zu Nat King Cole. Musikalische Höhepunkte aus den Alben „Swing What You Got“ und „Brothers In Jive“ werden die Zuhörerschaft begeistern. Die Swing-Formation hat in ihrem großen Repertoire den weihnachtlichen Hit „Santa Claus Is Coming To Town“, der die geneigten „Stadl“-Gäste auf das anstehende Christfest einstimmt. Band-Angaben im Internet: http://strutzi.net/5inlove/. „Kulturfleckerl“-Leiterin Angela Hannappi beantwortet Anfragen wegen dem aktuellen Konzert und über alle sonstigen Veranstaltungen im „Kultur-Stadl Eßling“: Telefon 0699/180 646 40 und E-Mail kultur @ kulturfleckerl.at.

Allgemeine Informationen:

Swing-Ensemble „Five In Love“:

https://fiveinlove.wordpress.com/

Verein „Kulturfleckerl Eßling“:

www.kulturfleckerl.at

Kultur-Angebote im 22. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/donaustadt/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk