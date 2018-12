Evaluierung der Vorfälle rund um das Wiener Derby am 16.12.2018

Wien (OTS) - Datum: 16.12.2018

Uhrzeit: -

Adresse: 10., Horrplatz und Nahbereich

Die Vorfälle rund um das gestrige Wiener Derby werden derzeit evaluiert. Um den Einsatz für die Öffentlichkeit nachvollziehbarer zu machen und um die derzeit zahlreich kursierenden Fehlinformationen und Anschuldigungen zu berichtigen, werden wir Auszüge aus dem Einsatzverlauf sowie Teile der polizeilichen Bild- und Videodokumentation veröffentlichen.

Aufgrund der Vielzahl an Anfragen bitten wir um Verständnis, dass alle relevanten Informationen gesammelt im Laufe des heutigen Nachmittags (per Presseaussendung und via Twitter @LPDWien) veröffentlicht werden und bis zu diesem Zeitpunkt Individualanfragen zu diesem Thema nicht berücksichtigt werden können.

