FPÖ-Hafenecker: „Künstlich inszenierte Großdemonstrationen sind keine geeigneten Mittel für angemessene Diskussion auf Augenhöhe“

Wien (OTS) - „Die Demonstration am vergangenen Samstag führte nicht nur zu einer Belastung für die ansässigen Geschäftsinhaber und für die Bürger, die ihre Weihnachtseinkäufe erledigen wollten, sondern auch zu einem hohen finanziellen Aufwand. Gesamt waren zirka 520 Polizeibeamte im Einsatz und die Einsatzkosten belaufen sich auf rund 140.000 Euro – Geld, für das der heimische Steuerzahler aufkommen muss“, erklärte heute der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker.

„Eine freie Meinungsäußerung ist ein demokratisches Recht, das jedem zusteht. Welche Ausmaße dies in den letzten Wochen, allen voran am letzten Wochenende, angenommen hat, ist jedoch mehr als bedenklich – vor allem, wenn man sieht, von welchen Seiten dies gesteuert und vorangetrieben wird. Die Opposition wiegelt mit ihrer künstlichen Panikmache die Menschen auf und nutzt dann die so erzeugten Proteste für ihre politische Bühne. Dass dies nun aber nun auch noch vom österreichischen Steuerzahler finanziert werden soll, ist nicht in Ordnung“, betonte Hafenecker.

„Die Bevölkerung honoriert die Arbeit der jetzigen Bundesregierung, was sich an den sehr guten Umfragewerten und der Zustimmung erkennen lässt. Diesen positiven Weg werden FPÖ und ÖVP auch in den nächsten Jahren konstant fortführen. Es wird immer Menschen geben, die diese Meinung nicht teilen und kritisieren. Die künstlich inszenierten Großdemonstrationen, die die Bevölkerung auch finanziell belasten, sind jedoch keine geeigneten Mittel für ein Miteinander und eine angemessene Diskussion auf Augenhöhe“, so Hafenecker.

