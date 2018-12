"MOST WANTED GAME OF 2019" - KINGDOM HEARTS III

Ab dem 29. Januar verbündet Sora sich mit Disney- und Pixar-Helden in dem ultimativen Kampf zwischen Licht und Dunkelheit (FOTO)

Hamburg (ots) - Square Enix und Disney versprechen, dass KINGDOM HEARTS III einer der Videospiel-Höhepunkte 2019 wird. Ab dem 29. Januar 2019 nimmt das Spiel seine Spieler in vielen verschiedenen Welten mit auf das Abenteuer ihres Lebens. Von "Die Eiskönigin - Völlig unverfroren" und "Rapunzel - Neu verföhnt" von Walt Disney Animation Studios über "Fluch der Karibik" bis zum ersten Auftritt in der Reihe von "Die Monster AG" und "Toy Story" von Disney-Pixar bringt jede Welt magische Momente, einzigartiges Gameplay und neue wie alte Kultcharaktere mit sich.

Während der ultimative Kampf für das Licht und das Leben auf seinen epischen Abschluss zusteuert, verbünden Sora und seine loyalen Gefährten Donald und Goofy sich mit Kultcharakteren von Disney und Pixar. Gemeinsam versuchen sie, die Dunkelheit zu besiegen und das Universum zu retten. Mit seiner modernen Grafik und seinen magischen Welten voller Abenteuer ist KINGDOM HEARTS III das "MOST WANTED GAME OF 2019".

Um die vielen Kultcharaktere von Disney und Pixar in KINGDOM HEARTS III in Aktion zu erleben, siehe: https://youtu.be/a-fmsw5m0Ag Dazu gibt es die Musik der Eröffnungssequenz als Hintergrund für den Kampf gegen die Dunkelheit zu hören. Das Lied "Face my Fears" aus der Eröffnungssequenz ist eine neue Originalkollaboration zwischen dem achtmaligen Grammy-Gewinner Skrillex und der berühmten, japanischen Sängerin und Songwriterin Utada Hikaru. Der Originaltrack, der in Zusammenarbeit mit Poo Bear produziert wurde, dem bekannten Plattenproduzenten, der zuvor die mehrfach mit Platin ausgezeichnete Single "What Do You Mean?" von Justin Bieber produzierte, wird am 18. Januar 2019 erscheinen. Um in das Lied reinzuhören, siehe: https://youtu.be/2VawSnaxtSI

Die beliebte Videospielreihe, die sich bis heute weltweit mehr als 25 Millionen Mal verkauft hat, kehrt am 29. Januar 2019 mit der Erscheinung von KINGDOM HEARTS III mit mehr Action, Freundschaft und Aufregung zurück denn je zuvor. Spieler können sich auf eine unglaubliche Reise auf der PlayStation 4 und zum ersten Mal auch auf Xbox One und Xbox One X freuen.

Material für KINGDOM HEARTS III ist jetzt hier zum Download verfügbar: http://ots.de/BpbePh

Weiterführende Links:

Homepage: http://www.kingdomhearts.com/

Facebook: http://www.facebook.com/kingdomhearts

Twitter:@KINGDOMHEARTS

YouTube:www.youtube.com/KingdomHearts

Instagram: @kingdomhearts

Über KINGDOM HEARTS III

In dem anstehenden Action-RPG können Spieler sich mit Donald Duck und Goofy verbünden für das Abenteuer ihres Lebens, in dem sie verschiedene Disney-Welten bereisen, die auf beliebten Filmen wie Disney-Pixars Toy Story, Die Monster AG und Walt Disney Studios' Fluch der Karibik, Baymax - Riesiges Robowabohu, Rapunzel - Neu verföhnt, Die Eiskönigin - Völlig unverfroren und weiteren basieren.

KINGDOM HEARTS III wird am 29. Januar 2019 für das PlayStation®4 Computer-Entertainment-System und die Geräte der Xbox One-Familie, darunter die Xbox One X, erscheinen. Für weitere Informationen siehe: http://www.kingdomhearts.com/

Über die KINGDOM HEARTS-Reihe

KINGDOM HEARTS ist eine Serie von Rollenspielen, die in Zusammenarbeit von Disney Interactive Studios und Square Enix entstanden sind. Seit dem Erscheinen des ersten KINGDOM HEARTS-Titels im März 2002 für das PlayStation®2 Computer-Entertainment-System wurde die Serie mit vielen weiteren Titeln fortgesetzt. Die Reihe feierte im März 2017 ihren 15. Geburtstag und hat sich weltweit über 25 Millionen Mal verkauft.

About Walt Disney Animation Studios

Combining masterful artistry and storytelling with groundbreaking technology, Walt Disney Animation Studios is a filmmaker-driven animation studio responsible for creating some of the most beloved films ever made. Located in Burbank, WDAS continues to build on its rich legacy of innovation and creativity, from the first fully-animated feature film, 1937's Snow White and the Seven Dwarfs, to 2013's Academy Award®-winning Frozen, the biggest animated film of all time. Among the studio's timeless creations are Pinocchio, Sleeping Beauty, The Jungle Book, The Little Mermaid, The Lion King, Big Hero 6 and Zootopia.

About Pixar Animation Studios

Pixar Animation Studios, a wholly owned subsidiary of The Walt Disney Company, is an Academy Award®-winning film studio with world-renowned technical, creative and production capabilities in the art of computer animation. The Northern California studio has created some of the most successful and beloved animated films of all time, including "Toy Story," "Monsters, Inc.," "Cars," "The Incredibles," "Ratatouille," "WALL-E," "Up," "Toy Story 3," "Brave," "Inside Out," and "Coco." Its movies have won 35 Academy Awards® and have grossed more than $13 billion at the worldwide box office to date. "Incredibles 2," Pixar's 20th feature, opened in theaters on June 15, 2018.

Über Skrillex

Skrillex war eine der Antriebskräfte hinter einer der größten Veränderungen in der modernen, amerikanischen Musik der letzten Jahre. Nach einer Minute seiner Dankesrede für seinen ersten Grammy 2012, als er durch eine lange, lange Liste auf seinem iPhone ging, wurde klar, dass Skrillex nicht von seinen Kollegen isoliert ist. Es war immer eine seiner bezeichnenden Qualitäten, mit anderen zusammenzuarbeiten. Dies hat seitdem seine Karriere charakterisiert, gefärbt und definiert. Von seiner Musik bis zu seinem Label, von seinen zahllosen Markenkollaborationen bis zu seiner Arbeit an großen Hollywood-Filmen: Skrillex liebt es, Dinge zu schaffen. Obwohl er einer der größten Namen in der Musikindustrie ist, hat Skrillex seine Bastler-Attitüde aus seinen Anfängen nicht verloren. "Wenn du wächst, brauchst du mehr Leute, mehr Mitarbeiter, um Dinge zu erledigen.", sagt er. "Es geht darum, echte Partnerschaften zu schaffen ... Du wettest auf dich selbst und kannst alles aufrechterhalten." Für weitere Informationen siehe: http://www.wearebigbeat.com/artists/skrillex

Über Square Enix Ltd.

Square Enix Ltd., Teil der Geschäftseinheit Square Enix Europe, veröffentlicht und vertreibt in Europa und anderen PAL-Gebieten Unterhaltungsinhalte der Square Enix Group, zu der unter anderem SQUARE ENIX®, EIDOS® und TAITO® gehören. Darüber hinaus verfügt Square Enix Ltd. über ein weltweites Netzwerk an Entwicklungsstudios, wie z. B. Crystal Dynamics® und Eidos Montréal®. Die Square Enix Group kann mit einem beeindruckenden Portfolio an Markenrechten aufwarten, darunter: FINAL FANTASY®, das sich weltweit mehr als 142 Millionen Mal verkauft hat, DRAGON QUEST®, über 76 Millionen Mal verkauft, sowie TOMB RAIDER®, mit weltweit über 67 Millionen verkauften Einheiten, und dem legendären SPACE INVADERS®. Square Enix Ltd. ist eine in London ansässige, hundertprozentige Tochtergesellschaft von Square Enix Holdings Co., Ltd.

Weitere Informationen über Square Enix Ltd. finden Sie auf https://square-enix-games.com/de_DE

© Disney © Disney/Pixar.

Developed by SQUARE ENIX.

CRYSTAL DYNAMICS, DRAGON QUEST, EIDOS, EIDOS MONTREAL, FINAL

FANTASY, SPACE INVADERS, SQUARE ENIX, the SQUARE ENIX logo, TAITO and

TOMB RAIDER are registered trademarks or trademarks of the Square

Enix group of companies. All other trademarks are properties of their respective owners.

Rückfragen & Kontakt:

Square Enix Pressebüro

c/o JDB MEDIA GmbH

Julia Eckebrecht

Schanzenstraße 70

20357 Hamburg

T: 040/ 46 88 32 -40

F: 040/ 46 88 32 -34

E: square-enix @ jdb.de