Diakonie: Recht auf Hilfe für Jugendliche auch über 18 Jahren!

An jedem Tag im Advent ein Vorschlag, der Zukunft ermöglicht: Kein Kind allein lassen. Begleitung wirkt stark präventiv und beugt Abstürzen vor.

Wien (OTS) - "An jedem Tag im Advent ein Vorschlag, der Menschen Zukunft ermöglicht“, so öffnet die Diakonie im Dezember jeden Tag ihren Adventkalender mit Vorschlägen, die "24 Mal Menschen Zukunft ermöglichen“.

„Jugendliche mit schwieriger Lebensgeschichte brauchen Begleitung und Betreuung über das 18. Lebensjahr hinaus“, so Diakonie Direktorin Maria Katharina Moser. Auch in einer Familie endet die Sorge und Unterstützung nicht einfach mit dem 18. Geburtstag. „Derzeit hängt eine Verlängerung der Jugendhilfe über die Volljährigkeit hinaus von vielen, oft willkürlichen Entscheidungen ab – noch dazu in jedem Bundesland anders. Das ist absolut unfair - gerade jungen Menschen gegenüber, die sich mit einer schweren Last auf ihren Weg in die Selbstständigkeit machen müssen. Gute Begleitung wirkt auch stark präventiv und beugt Abstürzen vor, wie wir aus anderen europäischen Ländern wissen.“, so Moser.

Gleiche Chancen für alle Kinder



Jugendliche, die niemanden haben, der für sie sorgt, müssen dieselben Chancen erhalten wie jene Kinder, die in Familien aufwachsen dürfen. Es hat mehrere negative Effekte, Jugendliche, die Unterstützung brauchen, mit vollendetem 18. Lebensjahr allein zu lassen. Mangelnde Betreuung und Hilfe für benachteiligte junge Menschen erzeugen soziale und gesellschaftliche Kosten: kein Job, Abdriften in schlechte Verhältnisse, höheres Krankheitsrisiko.

„Deshalb setzen wir uns massiv dafür ein, dass junge Menschen auch über den 18. Geburtstag hinaus noch einen Rechtsanspruch auf Kinder- und Jugendhilfe haben“, so die Diakonie. nach dem Motto: Angst nehmen, Hoffnung geben – Spaltung verhindern, Mut machen, #Hoffungsträger werden!

24 mal Ja! - Hoffnungsträger-Geschichten der Diakonie. Mit Unterstützung wird vieles möglich!



Rückfragen & Kontakt:

Diakonie Österreich

Roberta Rastl

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

+43(0)664 314 93 95

roberta.rastl @ diakonie.at

Web: www.diakonie.at