Kettenpflicht ab 3,5 Tonnen auf fünf Strecken in Niederösterreich

Kältepol Waidhofen an der Ybbs mit -10 Grad

St. Pölten (OTS/NLK) - Auf den Salzstrecken der Landesstraßen L und B in Niederösterreich gibt es am heutigen Montag überwiegend trockene bis salznasse Fahrbahnen. Auf den Splittstrecken überwiegen aktuell die gestreuten Schneefahrbahnen. Die Neuschneemengen belaufen sich im Mostviertel auf einen Zentimeter, die erforderlichen Räum- und Streueinsätze sind überall im Gange. Die Temperaturen beliefen sich heute am Morgen auf zwischen -10 Grad in Waidhofen an der Ybbs und +1 Grad in Blindenmarkt.

Kettenpflicht für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen gibt es aktuell auf der B 21 über den Rohrersattel und den Ochsattel, der L 5217 zwischen Kirchberg und Lilienfeld, der L 72 über den Mühlbacher Berg und der L 5303 zwischen Hürm und Schlatzendorf. Aufgrund von Baumbruchgefahr gesperrt ist aktuell die L 2128 zwischen Passauerhof und Tulbinger Kogel. Abschnittweise zu leichten Schneeverwehungen kommt es im Raum Groß Enzersdorf und Ottenschlag. Im Bereich Herzogenburg und Persenbeug kann es abschnittsweise zu Bodennebel mit Sichtweiten zwischen 30 und 70 Metern kommen.

Nähere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Telefon 02742/9005-60262, E-mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse