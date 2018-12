Gasfeld Aasta Hansteen in der Norwegischen See startet Produktion

Zuverlässige Gasversorgung für den Europäischen Markt

Erwartete Plateau-Produktion von 20 kboe/d (Netto für OMV)

Das Aasta Hansteen Gasfeld hat die Produktion aufgenommen. Die Tiefwasser Gasentwicklung befindet sich im nördlichen Teil der Norwegischen See, 300 Kilometer vom norwegischen Festland entfernt und in einer Wassertiefe von 1.300 Meter.

Equinor ist mit 51% Betriebsführer von Aasta Hansteen, die OMV (Norge) AS hält einen Anteil von 15%. Die übrigen Partner sind Wintershall Norge AS und ConocoPhillips Skandinavia mit Anteilen von 24% und 10%.

Die Produktion von Aasta Hansteen bringt eine zuverlässige Gasversorgung für den Europäischen Markt. Die geschätzten gesamten förderbaren Reserven, die auch den Snefrid North Fund umfassen, liegen bei rund 324 Mio boe (55,6 Mrd m3) und 4,1 Mio boe Kondensate (0,6 Mio m3). Die Produktion wird ein Plateau von rund 20 kboe/d netto für OMV erreichen. Das Gas von Aasta Hansteen wird über eine Pipeline nach Norwegen transportiert und danach weiter in den Europäischen Markt exportiert. Die Kondensate werden mittels Tanker transportiert.

Die gesamten Investitionskosten des Aasta Hansteen Projekts liegen bei rund EUR 4 Mrd (EUR 600 Mio netto für OMV).

Aasta Hansteen verfügt über die weltweit größte SPAR Plattform, eine schwimmende Plattform mit vertikalem, zylindrischem Unterbau, der im Meeresboden verankert ist. Das Gas wird mittels sieben Sonden in drei Fundamentplatten produziert. Unterwasser-Installationen am Meeresgrund („subsea tiebacks“) verlängern die Lebensdauer des Feldes und bedienen sich der Infrastruktur von Aasta Hansteen. Der Snefrid North Fund wird für Ende 2019 erwartet und soll die Plateau-Produktion noch erweitern.









Hintergrundinformation:



OMV Aktiengesellschaft

Die OMV fördert und vermarktet Öl und Gas, innovative Energielösungen und hochwertige petrochemische Produkte – in verantwortlicher Weise. Mit einem Konzernumsatz von EUR 20 Mrd und einem Mitarbeiterstand von rund 20.700 im Jahr 2017 ist die OMV Aktiengesellschaft eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Im Bereich Upstream verfügt die OMV über eine starke Basis in Rumänien und Österreich und ein ausgeglichenes internationales Portfolio mit der Nordsee, dem Mittleren Osten & Afrika, sowie Russland als weitere Kernregionen. 2017 lag die Tagesproduktion bei rund 348.000 boe/d. Im Bereich Downstream betreibt die OMV drei Raffinerien mit einer jährlichen Kapazität von 17,8 Mio Tonnen und über 2.000 Tankstellen in zehn Ländern. Die OMV verfügt über Gasspeicher in Österreich sowie Deutschland; die Tochtergesellschaft Gas Connect Austria GmbH ist Betreiberin eines Gaspipelinenetzes. 2017 hat die OMV etwa 113 TWh Gas verkauft. Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie. Die OMV wird bis 2025 EUR 500 Mio in innovative Energielösungen investieren.





OMV in Norwegen

Die OMV (Norge)AS ist eine Tochtergesellschaft der OMV Exploration & Production GmbH, die eine 100% Tochter der OMV Aktiengesellschaft ist. 2006 gegründet, hat die OMV (Norge) AS ihren Unternehmenssitz in Stavanger, Norwegen. Die OMV (Norge)AS halt Lizenzen in den Produktionsfeldern: Aasta Hansteen, Gullfaks und Gudrun mit Equinor als Betriebsführer sowie Edvard Grieg, mit Lundin als Betriebsführer. Zusätzlich ist OMV (Norge) AS Betriebsführer des Wisting Fundes in der Barents See und vom Hades/Iris Fund in der Norwegischen See.













