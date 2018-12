AVISO - Dienstag, 18. Dezember: Aktion der Sozialistischen Jugend „Fluchtursachen bekämpfen - Waffenexporte nach Saudi-Arabien stoppen!

9:30, Ballhausplatz 2 vor dem Bundeskanzleramt

Wien (OTS) - „Die Ermordung des Journalisten Jamal Kashoggi hat zuletzt wieder bewiesen, dass Saudi-Arabien Menschenrechte und -leben nicht achtet", so Julia Herr, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Österreich. "Trotzdem liefern österreichische Konzerne Waffen und Munition im Wert von Millionen an Saudi-Arabien und andere Länder, die in Kriege verwickelt sind, Menschenrechte nicht achten und Waffen in die Hände von Terrorgruppen fallen lassen. Wer es ernst meint mit der Bekämpfung von Fluchtursachen, muss diese Waffenexporte stoppen!“ Die Sozialistische Jugend protestiert am Dienstag um 9:30 Uhr vor dem Bundeskanzleramt. Dabei werden AktivistInnen mit Blut und Waffen-Attrappen ein Schlachtfeld nachstellen, auf einem Gerüst werden blutende Geldsäcke aufgehängt.

